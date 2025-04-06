Жінку назвали "егоїсткою" за вибір імені для своєї доньки: що вона відповіла гейтерам (відео)

Одна британка зіткнулася з критикою на свою адресу через імена, якими вона назвала сина та доньку — Барт і Бінкі. Вона вирішила жорстко відповісти гейтерам на такі образливі коментарі.

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Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

У своєму TiktTok одна британка, яка веде сторінку під ніком @bartsmom1, відповідала на коментар однієї жінки про те, що вона дарма назвала свою доньку Бінкі (Binky, що означала дослівно "соска для дитини"). На думку дописувачки, таке ім'я зіпсує життя дитині, а згодом "у неї будуть проблеми".

У відповідь матір двох дітей доволі різко відповіла на допис щодо імені своїх дітей.

"Знайди собі багатого, багатого чоловіка і тримайся за нього міцніше, тому що хтось тільки так і може робити. А я працюю сім днів на тиждень, бо хотіла бути незалежною жінкою", — сказала жінка.

Згодом вона додала, що з її дитиною "все буде в порядку" і вона підтримає, незалежно від того, чим її донька буде займатися в майбутньому.

"Що б ти не хотів, я підтримаю тебе. І я впевнена, що з нею все буде добре!" — резюмувала британка.

Водночас у коментарях до відео, користувачі розділилися на два табори — прихильників і противників жінки. Найбільше юзери підтримали наступні дописи під постом матері двох дітей:

"Як була егоїсткою, так і лишилася. Нема що додати, вона все сказала!";

"Чесно скажу: якби до мене прийшла на роботу Бінкі, то не взяв на роботу";

"Вона точно в здоровому ґлузді? Здається, деякі матусі називають дітей такими іменами, бо думають, що це так круто";

"От чого всі причепилися до імені її доньки? У неї сина звати Барт, прямо як Барт Сімпсон. То що вас дивує у Бінкі?";

"А яке кому діло, як вона назвала свою дитину? Це — її рішення, і їй з цим жити!";

"Насправді прикольне ім'я. Так що не слухайте тут розумах у коментарях. Ці такого "нарадять", що до біса їх!";

"Класне ім'я! Бажаю вам та вашій дитині всього найкращого, як мати-одиначка з трьома дітьми".

Раніше повідомлялося, що жінка визначилася з ім'ям для дитини, але всі його вже ненавидять. Майбутня матiр та її чоловік не збираються змінювати свою позицію і мають намір назвати сина так, як і запланували.

Згодом стало відомо, як рідкісне ім'я жінки спричиняє конфузи в її житті. Жінка розповідає, що рідкісна комбінація її імені та прізвища викликала масу курйозних та неприємних ситуацій — від неправильної вимови на публічних заходах до написання на вітальних листівках на свята.