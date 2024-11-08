Пов'язаний із дияволом: жінка визначилася з ім'ям для дитини, але всі його вже ненавидять

Майбутня матiр та її чоловік не збираються змінювати свою позицію і мають намір назвати сина так, як і запланували. При цьому їм було цікаво, чому навколо така реакція на їхній вибір.

Люди почали ненавидіти ім'я, яке жінка обрала для своєї дитини, адже вважають, що це справжнє зло. Про це йдеться в матеріалі Mirror.

Вибір імені для новонародженої дитини — вкрай серйозне рішення, адже з ним доведеться прожити не тільки в дитячому віці, а й у дорослому. Ім'я формуватиме уявлення про людину.

Одна жінка під час вагітності також пройшла цей болісний етап, прагнучи назвати дитину відповідним варіантом. Вона вважала, що ім'я Даміан — ідеальне, проте всі люди, які присутні в її житті, його ненавидять.

Вона вирішила запитати у користувачів Reddit, чому у близьких людей така реакція, адже їм з чоловіком не здається, що це щось надприродне.

"Я вперше стану мамою і в мене буде хлопчик. Ми зупинилися на імені Даміан, але всі, кому я його кажу, категорично його ненавидять. Я не збираюся його змінювати, воно подобається і мені, і моєму чоловікові, але я просто не розумію, чому буквально всі його ненавидять", — цікавиться жінка.

Користувачі в коментарях почали писати свою думку з цього приводу і здається відповіли на запитання, яке цікавило майбутню матір. Ім'я пов'язане з якимось злом і дияволом.

Мова за серію популярних у всьому світі фільмів "Омен", де Даміан є сином диявола та антихристом.

"Це на 100% фільми "Омен". Я чую Даміан і автоматично думаю про ці фільми, а я їх навіть не бачив. Але в іншому це гарне ім'я! Діти завжди роблять свої імена власними", — написав коментатор.

Деякі користувачі також поділилися своєю історією, адже теж хотіли так назвати дитину, проте саме фільми "Омен" змінили їхню думку.

Нагадаємо, 24 жовтня повідомлялося, що в соцмережах обурені матір'ю, яка придумала фантастичне ім'я доньки. Новонароджена дівчинка могла отримати ім'я без голосних, яке б суттєво виділило її серед інших дітей. Жодна людина не підтримала ідею, яку в соцмережах назвали безглуздістю і дурістю.