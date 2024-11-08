Связан с дьяволом: женщина определилась с именем для ребенка, но все его уже ненавидят

Будущая мать и ее муж не собираются менять свою позицию и намерены назвать сына так, как и запланировали. При этом им было интересно, почему вокруг такая реакция на их выбор.

Люди начали ненавидеть имя, которое женщина выбрала для своего ребенка, ведь считают, что это настоящее зло. Об этом говорится в материале Mirror.

Выбор имени для новорожденного ребенка — крайне серьезное решение, ведь с ним придется прожить не только в детском возрасте, но и во взрослом. Имя будет формировать представление о человеке.

Одна женщина во время беременности также прошла этот мучительный этап, стремясь назвать ребенка подходящим вариантом. Она посчитала, что имя Дамиан — идеальное, однако все люди, которые присутствуют в ее жизни, его ненавидят.

Она решила спросить у пользователей Reddit, почему у близких людей такая реакция, ведь им с мужем не кажется, что это что-то сверхъестественное.

"Я впервые стану мамой и у меня будет мальчик. Мы остановились на имени Дамиан, но все, кому я его говорю, категорически его ненавидят. Я не собираюсь его менять, оно нравится и мне, и моему мужу, но я просто не понимаю, почему буквально все его ненавидят", — интересуется женщина.

Пользователи в комментариях начали писать свое мнение по этому поводу и кажется ответили на вопрос, который интересовал будущую мать. Имя связано с неким злом и дьяволом.

Речь по серию популярных во всем мире фильмов "Омен", где Дамиан является сыном дьявола и антихристом.

"Это на 100% фильмы "Омен". Я слышу Дамиан и автоматически думаю об этих фильмах, а я их даже не видел. Но в остальном это хорошее имя! Дети всегда делают свои имена собственными", — написал комментатор.

Некоторые пользователи также поделились своей историей, ведь тоже хотели так назвать ребенка, однако именно фильмы "Омен" изменили их мнение.

Напомним, 24 октября сообщалось, что в соцсетях возмущены матерью, которая придумала фантастическое имя дочери. Новорожденная девочка могла получить имя без гласных, которое бы существенно выделило ее среди других детей. Ни один человек не поддержал идею, которую в соцсетях назвали нелепостью и глупостью.