Одни согласные: в соцсетях возмущены матерью, которая придумала фантастическое имя дочери

Новорожденная девочка могла получить имя без гласных, которое бы существенно выделило ее среди других детей. Ни один человек не поддержал идею, которую в соцсетях назвали нелепостью и глупостью.

Женщина, готовившейся стать матерью, спросила у пользователей соцсетей, есть ли что-то плохое в имени, которое она придумала для будущей дочери. Муж отверг идею, поэтому она интересовалась, действительно ли все настолько плохо. На портале Mirror привели объяснение реакции отца, который возненавидел предложение жены.

На портале рассказали историю, которую увидели в частной закрытой группе Facebook "That name isn't a tragedeigh, it's a murghdyrr" ("Такое имя — это не трагедия, это убийство", — перев. с англ.). В группе, членами которой являются более 300 тыс. пользователей, неизвестная беременная пожаловалась на мужа. Муж отверг ее идею относительно имени для дочери. Как выяснилось, она мечтала назвать ребенка Crstl — то есть именем Crystal, из которого выбросили все гласные. В ответ под сообщением появился ливень комментариев, в которых люди возмущены таким выбором и говорят, что это разрушило бы жизнь девочки.

"Я никогда не буду называть ребенка так, потому что мой муж ненавидит это. Скажите мне, насколько это плохо? Да, там намеренно нет гласных", — написала будущая мать.

Журналисты опубликовали несколько примеров возмущенных реакций. Некоторые люди призывали благодарить отца ребенка, который остановил такое решение матери, и даже предлагали купить ему цветы. Другие уверяли, что такие идеи просто бессмысленны и неинтересны. Также комментаторы предполагали, что нужно быть благодарными богу, потому что это он вложил хорошую мысль в голову отцу и остановил безобразие.

"Я скажу прямо ради твоей будущей дочери. Это не круто, это неинтересно, это бессмысленно. Просто глупость", — написал неизвестный мужчина.

Кроме того, женщина с именем Кристал отметила, что автору сообщения удалось исказить человеческое имя, а другая пользовательница предположила, что можно было бы сократить имя до Кристл.

"Кристл имела бы больше смысла. Но ужасно. Ненавижу это имя и ненавижу твое написание", — говорится в одном из комментариев.

Группа, в которой журналисты отыскали реакцию на уродливое имя, созданная пользователем с ником NameMurghdyrrs. Пользователь в соцсети X (Twitter) публиковал примеры выдумок, которые использовали родители для своих детей. Среди прочих, он высмеял имя, которое ему казалось похоже на чихание. Также привел пример женского имени Синдерелла (Cinderella) и мужского — Пистоль (Pistol).

Имя ребенка — имя, которое читается почти как "Апчхи" Имя ребенка — имя для девочки Синдерелла Имя ребенка — имя для мальчика Пистоль Имя ребенка — имя, созданное на основе добавления к любому слову окончания "линнн""

