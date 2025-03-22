"Меня зовут Белоснежка": как живется девочке с единственным в мире именем (фото)

Жительница Англии, которая всегда мечтала о дочери, решила назвать ее Белоснежкой. Муж оказался не против.

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Пятилетняя девочка из британского Нортгемптона Белоснежка Дженнифер Морфи (Snow-White Jennifer Morphy) считается единственным человеком в мире, названным в честь этого персонажа. Об этом пишет The Sun.

Мама Лиза, 45 лет, сказала, что выбрала это имя, потому всегда хотела девочку, но боялась, что больше не сможет иметь детей после рождения троих мальчиков. Когда же она появилась на свет, женщина сказала мужу, что ее долгожданная девочка будет принцессой, поскольку она всегда думала о ней именно так.

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Сотрудники больницы проверили, имеет ли она право использовать это имя, и обнаружили, что оно не защищено авторским правом.

"Меня зовут Белоснежка", — не стесняется поправлять девочка своих друзей и учителей, если они пытаются сократить ее имя.

В то же время в аэропорту, когда семья отправляется путешествовать, сотрудники всегда задают вопросы о том, настоящее ли это имя.

Белоснежка хочет вырасти и сыграть роль знаменитой принцессы на сцене или на экране.

Напомним, в 2009 году в рамках благотворительного аукциона жительница северного Уэльса Эйлин Де Бонт официально сменила свое имя на "Медведица Падси". С тех пор она не может получить паспорт, поскольку власти считают ее новое имя "несерьезным".

Также Фокус писал, что женщину по имени Эчика, которая ни разу не мыла голову своей двухлетней дочери, раскритиковали пользователи сети. Мать призналась, что только раз ополаскивала волосы девочки водой.