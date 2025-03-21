Женщина не может получить паспорт из-за курьезного имени: что с ним не так (фото)

Эйлин пришлось переоформить на новое имя все официальные документы, банковские реквизиты, коммунальные счета и медицинские карты.

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53-летняя жительница северного Уэльса (Великобритания) уже 16 лет не может получить паспорт из-за своего необычного имени, которое власти считают "несерьезным". Об этом сообщает Daily Mail.

Эйлин Де Бонт официально изменила свое имя на "Медведица Падси" еще в 2009 году в рамках благотворительного аукциона на платформе eBay. Женщина выставила список из 50 возможных вариантов и пообещала взять то, которое выберет победитель торгов.

Изменила имя ради благотворительности

Компания UK Deed Poll Service предложила самую высокую ставку — 4000 фунтов стерлингов, выбрав имя Pudsey Bear (Медведица Падси) в честь культового плюшевого талисмана британской благотворительной организации "Дети в беде".

Женщина годами не может получить паспорт Фото: Eileen De Bont

По словам Эйлин, ее семья давно привыкла к новому имени — дочери с любовью называют ее "мама Медведица". Все официальные документы, банковские реквизиты, коммунальные счета и медицинские карты пришлось переоформить на новое имя. Теперь даже хобби — гадание на картах таро в YouTube — значится как собственность миссис Медведицы Падси.

Решение министерства

Впрочем, Министерство внутренних дел Великобритании отказывается выдавать паспорт с таким именем. Впервые женщине отказали в 2009 году, аргументируя это "несерьезностью" изменения имени. В этом месяце она снова обратилась за консультацией и получила ответ, что ее заявление могут отклонить из-за потенциального нарушения законов об авторском праве (бренд Pudsey Bear принадлежит BBC).

Из-за отсутствия паспорта британка не может путешествовать за границу и даже голосовать. Несмотря на это, она категорически отказывается менять имя обратно.

"Я Падси уже 16 лет. Мне нравится мое имя — оно милое и поднимает настроение многим людям, когда я представляюсь. Это напоминание о том, что жизнь может быть веселой", — отмечает Медведица Падси.

Напомним, 35-летний военный ветеран и школьный учитель математики из Техаса Дастин Эбей официально сменил свое имя на "Буквально кто-нибудь другой", чтобы подать заявку на участие в выборах президента США. Недавно он объявил, что его кандидатом на пост вице-президента стал Нил Дэвид Суц — уроженец Нью-Йорка, ныне проживающий в Швейцарии.

А вот супруги из китайской провинции Цзянсу, которые воспитывают девять дочерей и давно мечтали о сыне, пошли на необычный поступок. Они дали всем своим детям имена, содержащие китайский иероглиф "ди", который означает "брат". Таким образом родители символически отражают свое многолетнее желание родить мальчика.