Жінка не може отримати паспорт через курйозне ім'я: що з ним не так (фото)

Ейлін довелось переоформити на нове ім'я усі офіційні документи, банківські реквізити, комунальні рахунки та медичні картки.

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53-річна жителька північного Уельсу (Велика Британія) вже 16 років не може отримати паспорт через своє незвичне ім'я, яке влада вважає "несерйозним". Про це повідомляє Daily Mail.

Ейлін Де Бонт офіційно змінила своє ім'я на "Ведмедиця Падсі" ще у 2009 році в рамках благодійного аукціону на платформі eBay. Жінка виставила список із 50 можливих варіантів й пообіцяла взяти те, яке обере переможець торгів.

Змінила ім'я заради благодійності

Компанія UK Deed Poll Service запропонувала найвищу ставку — 4000 фунтів стерлінгів, обравши ім'я Pudsey Bear (Ведмедиця Падсі) на честь культового плюшевого талісмана британської благодійної організації "Діти в біді".

Жінка роками не може отримати паспорт Фото: Eileen De Bont

За словами Ейлін, її родина давно звикла до нового імені – доньки з любов'ю називають її "мама Ведмедиця". Усі офіційні документи, банківські реквізити, комунальні рахунки та медичні картки довелось переоформити на нове ім'я. Тепер навіть хобі із ворожіння на картах таро в YouTube значиться як власність місис Ведмедиці Падсі.

Рішення міністерства

Втім, Міністерство внутрішніх справ Великої Британії відмовляється видавати паспорт із таким іменем. Уперше жінці відмовили у 2009 році, аргументуючи це "несерйозністю" зміни імені. Цього місяця вона знову звернулася за консультацією й отримала відповідь, що її заяву можуть відхилити через потенційне порушення законів про авторське право (бренд Pudsey Bear належить BBC).

Через відсутність паспорта британка не може подорожувати за кордон і навіть голосувати. Попри це, вона категорично відмовляється міняти ім'я назад.

"Я Падсі вже 16 років. Мені подобається моє ім'я — воно миле і підіймає настрій багатьом людям, коли я представляюся. Це нагадування про те, що життя може бути веселим", — наголошує Ведмедиця Падсі.

Нагадаємо, 35-річний військовий ветеран і шкільний вчитель математики з Техасу Дастін Ебей офіційно змінив своє ім'я на "Буквально хто-небудь інший", щоб подати заявку на участь у виборах президента США. Нещодавно він оголосив, що його кандидатом на пост віцепрезидента став Ніл Девід Суц — уродженець Нью-Йорка, який нині проживає у Швейцарії.

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