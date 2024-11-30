"Мене поховати не зможуть": жінка без документів не може довести, що вона жива (фото)

Міністерство внутрішніх справ не може нічого вдіяти, оскільки у Кейтлін немає свідоцтва про народження. Генеральна реєстраційна служба також не знає, що робити у такій ситуації.

26-річна Кейтлін Волтон з Великої Британії розповіла, що уряд ідентифікує її як іммігрантку через відсутність документів про народження. Мати жінки народила її без сторонньої допомоги у містечку Гейтсхед в 1997 році, але офіційно не зареєструвала. Про це пише видання The Sun.

Кейтлін так і не отримала свідоцтво про народження й дізналась про свій невизначений статус, коли їй виповнилося 19 років. Рано покинувши неблагополучний батьківський будинок, британка опинилася в підвішеному стані: не могла отримати номер національного страхування, паспорт та водійських прав.

Як наслідок, Волтон "не існує" в юридичній площині й не може влаштуватися на роботу. У 2019 році вона спробувала подати заяву на отримання паспорта, однак без свідоцтва про народження це зробити неможливо.

Кейтлін отримала банківський рахунок лише після того, як її тітка та двоюрідна сестра приїхали разом з нею й благали працівників установи увійти в їхнє становище. До 18 років британку забезпечували родичі, оскільки вона не могла самостійно заробляти.

"Таке відчуття, ніби мене стерли з лиця землі — відчуваю себе абсолютно невидимою. Хочу працювати й жити нормальним життям, але наразі, якщо помру, мене навіть поховати не зможуть", — розповідає жінка, яка немає жодного документа, отриманого до трирічного віку.

Кейтлін Волтон не може влаштуватися на роботу Фото: SWNS

Їй сказали, що Міністерство внутрішніх справ не може нічого вдіяти, оскільки вона не громадянка Великої Британії. Генеральна реєстраційна служба також не знає, що робити у такій ситуації.

"Я відчуваю себе такою самотньою — мати покинула мене, сім'я не хоче допомагати, і навіть уряд байдужий. Якщо з моєю тіткою щось трапиться, навіть не знаю, куди йти. Ніхто не повинен так жити, не маючи можливості працювати, керувати автомобілем чи елементарно довести, що він живий", — розводить руками жінка.

Британські журналісти звернулися за коментарем щодо цієї ситуації до Міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як британка Анна Лаффін з Великого Манчестера заявила, що авіакомпанія TUI зіпсувала її 11-денну сімейну відпустку вартістю $9 тисяч. Співробітниця на стійці реєстрації переплутала правила й не пропустила її на посадку.

Крім того, 30-річна Рене Рідер залишилася розчарованою і спустошеною після того, як пропустила свою відпустку вартістю 2000 австралійських доларів (54 тисячі гривень) через відмову авіакомпанії посадити її на рейс. Проблема виникла під час пересадки в Мельбурні, коли Рене летіла на Балі з Австралії.