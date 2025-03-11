Чоловік після природного зачаття народив дитину: що він розповідає про цей досвід

Історія цієї пари — рідкість, позаяк більшість таких людей народжують дітей через донорство сперми або ЕКЗ.

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27-річний Малачі Кларк з Великої Британії, який розпочав трансгендерний перехід, два роки тому народив дитину від свого партнера Чарлі Беннетта шляхом природного зачаття. Новоспечені батьки кажуть, що їм сподобався такий унікальний досвід, тож вони мають плани розширити свою сім'ю. Про це пише видання Mirror.

Незвична історія батьківства

"Ми хочемо, щоб люди побачили, що в тому, щоб бути трансгендером, є і позитивний бік. ЗМІ малюють нас як хижаків, але ми просто пара, яка живе своїм життям", — стверджує Малачі, який народився в жіночому тілі, але в 19 років у рамках поступового переходу почав приймати чоловічий гормон тестостерон, а у 20 років зробив пластичну операцію з видалення грудей.

Малачі Кларк з Великої Британії Фото: Ian Vogler / Daily Mirror

Адміністративний працівник паліативної допомоги познайомився з Чарлі три роки тому. Пара зустрілась на Facebook Dating, сходивши на каву під час свого першого побачення, й відразу закохалася. За словами Малачі, наступного дня Чарлі прийшов до нього додому і більше ніколи звідти не виходив. Приблизно через місяць закохані дізналися, що чекають на дитину, а після цього заручились.

Хлопчик незабаром піде до садка

Тепер горді батьки кажуть, що їхній син пройшов "усі віхи", однак має проблеми з мовленням, яке розвивається повільніше, бо він страждає на аутизм. Незабаром хлопчик піде до дитячого садка разом з іншими дітьми свого віку.

За словами Кларка, їхня історія — це рідкість, позаяк більшість таких пар народжують дітей через донорство сперми або ЕКЗ. Як правило, трансгендерні люди зустрічаються з представниками тієї ж статті, яку їм присвоїли під час народження.

Малачі Кларк народив сина Фото: Ian Vogler / Daily Mirror

"Я пишаюся тим, що народився чоловіком, і хочу мати ще дітей, аби у мого сина був друг", — додає Малачі, додавши, що хоче знову зачати дитину природним шляхом, навіть якщо для цього доведеться відмовитися від тестостерону, який він почав приймати через шість тижнів після пологів.

Нагадаємо, сантехнік Джессі Швенкер із Флориди, що в США, несподівано дізнався, що його 25-річна дівчина Кессіді Колі раніше була хлопцем і здійснила трансгендерний перехід.

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