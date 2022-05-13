Вагітний чоловік знявся в рекламі Calvin Klein

Популярний бренд показав, що сім'ї бувають різними.

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Нещодавно в рекламі для Calvin Klein до Дня матері знявся трансгендерний вагітний чоловік. Так популярний бренд вирішив показати, яким складним і різноманітним став наш світ, і привітати всіх причетних до свята.

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У новій рекламній кампанії Calvin Klein взяли участь різні сім'ї. Серед них трансгендерна пара з Бразилії — Роберто Бете й Еріка Фіха — які з дня на день чекали на народження сина Ноя.

На фотографіях подружжя лежить у ліжку в спортивній білизні. Один зі знімків підписаний цитатою вагітного Роберто Бете: "Ми можемо розмножуватися біологічно чи серцем... наша справа — кохати й бути коханими".

[ + – ] Вагітний трансгендерний чоловік у новій рекламі Calvin Klein

[ + – ] Вагітний трансгендерний чоловік у новій рекламі Calvin Klein

11 травня Роберто, який знімався в рекламі, народив хлопчика на ім'я Ной і подякував своїй дружині в Instagram за найбільший подарунок, який будь-хто будь-коли міг отримати, — сина.

"Ной Фернандес Бете народився 10 травня о 13:12, де того ж дня 3 роки тому я виконав свою найбільшу мрію — мастектомію. Не знаю, чи це збіг, але 10 травня буде відзначатись усе моє життя, цього дня відбулися дві найважливіші для мене події", — написав Роберто в себе в соцмережах, опублікувавши фотографію ніжки свого новонародженого сина.

Нещодавно Фокус розповідав про те, що в Індії планують провести першу в історії успішну трансплантацію матки трансгендерній жінці, щоб вона могла народити дитину за допомогою ЕКО. Якщо операція пройде успішно, це буде перший випадок в історії, коли колишній чоловік, який змінив стать і став трансгендерною жінкою, зможе завагітніти, хай і не природним шляхом.

Як писав раніше Фокус, авторка романів про Гаррі Поттера, британська письменниця Джоан Роулінг знову відверто висловилася на тему трансгендерних персон, через що отримала шквал негативних коментарів.