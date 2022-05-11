Вперше в історії. Жінці-трансгендеру пересадять матку, щоб та могла народити дитину

Якщо операція буде успішною, це буде перший випадок в історії, коли колишній чоловік зможе завагітніти. Щоправда не природним шляхом.

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Індійський лікар, який займається операціями зі зміни статі, планує провести першу в історії успішну трансплантацію матки жінці-трансгендеру, щоб вона могла народити дитину за допомогою ЕКЗ, повідомляє Express.

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Лікар із Нью-Делі, столиці Індії, який є однією з найпопулярніших клінік пластичної хірургії Olmec Clinic, заявив про те, що збирається провести операцію з пересадки матки колишньому чоловікові, який змінив стать і тепер є жінкою-трансгендером. Саме в цій клініці Нарендер Кошик проводить операції зі зміни статі.

Де візьмуть матку?

Хірург планує взяти матку або у померлої жінки, або в жінки, у якої видалили матку під час операції з перетворення її на чоловіка. За словами Кошик, якщо операція буде успішною, то жінка-трансгендер зможе завагітніти за допомогою ЕКЗ.

До цього вже була одна спроба здійснити трансплантацію матки колишньому чоловікові, але людина, яка стала жінкою, померла через кілька місяців після операції. Тепер Кошик сподівається, що нова спроба увінчається успіхом.

Коли відбудеться унікальна операція?

"Я дуже оптимістично налаштований і впевнений в успішності цієї операції, яку я проведу у своїй клініці. Кожна трансгендерна жінка хоче бути якомога жіночнішою, і звичайно хоче мати дітей. Це можна зробити за допомогою трансплантації матки", — говорить Кошик.

Коли саме буде проведена операція, Кошик не уточнив, сказавши лише, що "її проведуть дуже скоро".

[ + – ] Індустрія зміни статі дуже активно розвивається в Індії останнім часом. І в цьому плані країна навіть випередила Таїланд Фото: Express

Індустрія зміни статі дуже активно розвивається в Індії останнім часом. І в цьому плані країна навіть випередила Таїланд. За словами Кошик, у його клініку змінювати стать прилітають люди з усього світу, але більшість із них прибуває з Великобританії.

Скільки це коштує?

Вартість пересадки матки становить приблизно 50 тисяч фунтів стерлінгів (це майже 1,9 млн гривень за офіційним курсом на момент публікації). А процедура ЕКЗ коштує ще 5 тисяч фунтів стерлінгів (майже 190 тисяч гривень за офіційним курсом на момент публікації).

"Багато наших пацієнтів кажуть, що їхні сексуальні партнери навіть не помічають, що вони не народилися із жіночими статевими органами. Ми хочемо, щоб жінки-трансгендери справді стали справжніми жінками", — каже Кошик.

За словами хірурга Крістофера Інглефілда, який займається операціями зі зміни статі в Лондоні, успішне пересадження матки жінці-трансгендеру можливе.

"Я вважаю, що це справді важлива подія в житті таких жінок, які хотіли б виносити та народити власну дитину", — говорить Інглефілд.

Як пише видання Express, у Великій Британії немає заборони на проведення процедури ЕКЗ жінкам-трансгендерам, яким може бути трансплантована матка.

Нагадуємо, що після скандалу з трансгендером, у Німеччині жінкам дозволили купатися топлес у басейнах.