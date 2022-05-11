Впервые в истории. Женщине-трансгендеру пересадят матку, чтобы та могла родить ребенка

Если операция будет успешной, то это будет первый случай в истории, когда бывший мужчина сможет забеременеть. Правда не естественным путем.

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Индийский врач, который занимается операциями по смене пола, планирует провести первую в истории успешную трансплантацию матки женщине-трансгендеру, чтобы она могла родить ребенка с помощью ЭКО, сообщает Express.

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Врач из Нью-Дели, столицы Индии, который является одной из самых популярных клиник пластической хирургии Olmec Clinic, заявил о том, что собирается провести операцию по пересадке матки бывшему мужчине, который сменил пол и теперь является женщиной-трансгендером. Именно в этой клинике Нарендер Кошик проводит операции по смене пола.

Где возьмут матку?

Хирург планирует взять матку либо у умершей женщины, либо у женщины, у которой удалили матку во время операции по превращению ее в мужчину. По словам Кошик, если операция будет успешной, то женщина-трансгендер сможет забеременеть с помощью ЭКО.

До этого уже была одна попытка осуществить трансплантацию матки бывшему мужчине, но ставший женщиной человек умер через несколько месяцев после операции. Теперь же Кошик надеется, что новая попытка увенчается успехом.

Когда состоится уникальная операция?

"Я очень оптимистично настроен и уверен в успешности этой операции, которую я проведу в своей клинике. Каждая трансгендерная женщина хочет быть как можно более женственной, и конечно хочет иметь детей. Это можно сделать с помощью трансплантации матки", — говорит Кошик.

Когда именно будет проведена данная операция, Кошик не уточнил, сказав лишь, что "ее проведут очень скоро".

[ + – ] Индустрия по смене пола очень активно развивается в Индии в последнее время. И в этом плане страна даже обогнала Таиланд Фото: Express

Индустрия по смене пола очень активно развивается в Индии в последнее время. И в этом плане страна даже обогнала Таиланд. По словам Кошик, в его клинику менять пол прилетают люди со всего мира, но большинство из них прибывает из Великобритании.

Сколько это стоит?

Стоимость пересадки матки составляет примерно 50 тысяч фунтов стерлингов (это почти 1,9 млн гривен по официальному курсу на момент публикации). А процедура ЭКО стоит еще 5 тысяч фунтов стерлингов (почти 190 тысяч гривен по официальному курсу на момент публикации).

"Многие наши пациенты говорят, что их сексуальные партнеры даже не замечают, что они не родились с женскими половыми органами. Мы хотим, чтобы женщины-трансгендеры действительно стали настоящими женщинами", — говорит Кошик.

По словам хирурга Кристофера Инглефилда, который занимается операциями по смене пола в Лондоне, успешная пересадка матки женщине-трансгендеру возможна.

"Я считаю, что это действительно важное событие в жизни таких женщин, которые хотели бы выносить и родить собственного ребенка", — говорит Инглефилд.

Как пишет издание Express, в Великобритании нет запрета на проведение процедуры ЭКО женщинам-трансгендерам, которым может быть трансплантирована матка.

Напоминаем, что после скандала с трансгендером, в Германии женщинам разрешили купаться топлес в бассейнах.