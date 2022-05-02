После скандала с трансгендером: в Германии женщинам разрешили купаться топлес в бассейнах

Власти немецкого города Геттинг приняли такое решение в рамках эксперимента до конца августа. А предшествовал ему скандал с трансгендерным пловцом, которого в местном бассейне попросили переодеться несмотря на то, что тот идентифицировал себя как мужчину.

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С 1 мая в немецком городе Геттинген женщинам разрешат плавать топлес в крытых и открытых бассейнах. Об этом сообщает Forbes.

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Это стало возможным, благодаря инициативе, которую местные власти запустили в рамках эксперимента до конца августа.

"С этим решением город становится первопроходцем в стране в дебатах о равном обращении между полами, разрешая женщинам демонстрировать свой обнаженный торс в водных развлекательных заведениях, таких как бассейны", — так описана данная инициатива в журнале L’Essentiel.

Основой для этого решения, по всей видимости, стало временное постановление городского спортивного комитета, рекомендующего "всем пловцам в крытых и открытых бассейнах разрешать плавать топлес по выходным".

Трансгендерный скандал в Германии

Эта история началась после гендерного скандала, который произошел, когда трансгендерного пловца попросили переодеться в местном бассейне в Геттингене. При этом, он выразил протест, заявив, что он идентифицировал себя как мужчину. Несмотря на это утверждение, администрация бассейна исключила человека, которому впоследствии запретили входить в помещение.

Инцидент заставил муниципалитет рассмотреть законные пути помощи сексуальным меньшинствам в таких ситуациях. Местные власти хотят иметь дорожную карту того, как действовать в таких ситуациях, и после долгих дебатов решили, что самым справедливым способом будет создание окон, где все пловцы могут купаться топлес. В связи с этим было решено пойти на эксперимент для местных жителей.

Ранее Фокус рассказывал о литературном скандале: трансгендерная писательница "убила" Джоан Роулинг в своей новой книге. Трансгендерный автор описывает смерть мисс Роулинг от рук трансгендерных активистов в результате пожара в шотландском замке. По сюжету, персонажи романа выслеживают и убивают ТЭРФ – радикальных феминисток, придерживающихся принципа исключения, термин, в прошлом использовавшийся против мисс Роулинг, – которых в романе называют "рыцарями Дж. К. Роулинг".