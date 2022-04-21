Трансгендерная писательница "убила" Джоан Роулинг в своей новой книге

Роман уже раскритиковали, назвав его "женоненавистнической желчью".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

56-летняя британская писательница Джоан Роулинг, создавшая серию книг о приключениях Гарри Поттера и известная своими категорическими взглядами на гендерную идентичность, снова оказалась в поле зрения трансгендерных людей, которые, мягко говоря, не любят ее за резкие высказывания. В этот раз отличилась писательница Гретхен Фелькер-Мартин, которая "убила" Роулинг в своем новом постапокалиптическом романе ужасов "Охота на людей", сообщает Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Трансгендерный автор описывает смерть мисс Роулинг от рук транс-активистов в результате пожара в шотландском замке. По сюжету, персонажи романа выслеживают и убивают ТЭРФ – радикальных феминисток, придерживающихся принципа исключения, термин, в прошлом использовавшийся против мисс Роулинг, – которых в романе называют "рыцарями Дж. К. Роулинг".

"Слышали ли новенькие, что случилось с леди из Гарри Поттера?… Итак, во-первых, она превратилась в сумасшедшую ТЕРФ, типа, суперинтенсивную", – говорится в книге.

Затем автор объясняет, как она отвела своих "богатых" друзей из TERF в замок в Шотландии, где один из персонажей "сверкает посреди ночи и начинает рвать других гостей до того, как кто-то опрокинет лампу или что-то в этом роде", оставив людей "гореть заживо", прежде чем "наконец весь замок рухнет". TERF также используют военный корабль под названием "Гэлбрейт", что является отсылкой к псевдониму Джоан Роулинг Роберт Гэлбрейт.

"Если вам надоели романы о гендерной чуме, написанные трансфобными дип***ами, оцените мой роман "Охота на людей", написанный транс-женщиной для транс-аудитории. Транс-дайки влюбляются, тра*аются и убивают TERF, дикие люди мародерствуют в глуши, J.K. Роулинг умирает и т. д.", – так характеризуется книга в Twitter.

Фото: Скриншот

Роман, выпущенный издательским гигантом Macmillan, уже раскритиковали как "женоненавистническую желчь" "ненормального" писателя. Издательство же утверждает, что публикует художественную литературу, которая "тревожит и восхищает".

"Я не могу понять, почему Amazon продает такую желчь", "Эта книга — насилие над женщинами и ничего более. Порно-фантазия, написанная женоненавистником", ""Я понятия не имею, как это вообще было опубликовано. Существование этой книги еще раз доказывает, что женоненавистничество допустимо, если вы идентифицируете себя как члена определенной группы. Если вы хотите прочитать о безумных жестоких сексуальных фантазиях ненормального человека в отношении женщин, то эта книга для вас!", –негодуют пользователи в отзывах на странице интернет-магазина Amazon, торгующего книгой.

Автор уже отреагировала на публикацию Daily Mail.

"Охота на людей" – это "женоненавистническая желчь", опубликованная "ненормальным" писателем, восторженно отзывается о Daily Mail, которая технически все еще является газетой", – написала она.

Напомним, Джоан Роулинг неоднократно угрожали расправой за то, что она заявила о существовании только двух полов: мужского и женского". В Сети даже запустили флешмоб с призывами уничтожить ее, а также опубликовали фото ее дома и адрес.