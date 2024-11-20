Задержанный сбежал из комнаты допроса полиции, пробив стену ногами: видео стало вирусным

Обвиняемый в убийстве своей семьи сломал стену комнаты для допросов и сбежал. Кадры с камер видеонаблюдения уже набрали миллионы просмотров.

Адлай Местре, обвиняемый в убийстве своей семьи, сбежал из комнаты для допросов в полицейском участке в Тихерасе, Нью-Мексико, США. Об этом пишет Mint.

Согласно судебным документам, 24-летний Адлай Местре якобы застрелил из пистолета своих родителей Раймундо (46) и Берту (51), 17-летнюю сестру Брейль и собаку, после чего был задержан. Сообщается, что подозреваемый признался в преступлении.

Видео из камер наблюдений показывает, как ему удалось совершить побег из комнаты для допросов, пробив дыру в стене, пока офицеры отвлеклись.

В социальных сетях отреагировали на видео, а многие из комментаторов осудили оплошность со стороны офицеров.

"Его следовало приковать к столу", — считает один из пользователей.

"Интересно, сколько стоят эти стены? Отражает ли это цена?" — пошутил пользователь, на что ему ответили, что большинство зданий в США, по-видимому, сделаны из картона.

К слову, Местре не удалось сбежать из полицейского участка, он был схвачен в коридоре помощниками шерифа. После этого ему к обвинению добавили "попытку побега".

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