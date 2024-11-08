Невиновный мужчина провел 10 лет за решеткой и отсудил компенсацию в $38 млн (фото)

Райана Фергюсона осудили после ложных показаний его друга. Теперь страховая компания обязана выплатить оправданному мужчине 38 миллионов долларов.

В США, в штате Миссури, бывший заключенный Райан Фергюсон, который провел десять лет в тюрьме по ложному обвинению, добился многомиллионной компенсации. Об этом пишет ABC 17.

Страховая компания Traveler’s Insurance обязана выплатить Фергюсону 38 миллионов долларов после продолжительного судебного разбирательства.

Райана Фергюсона осудили в 1993 году по обвинению в убийстве спортивного редактора газеты Columbia Daily Tribune в городе Колумбия. Основным свидетелем обвинения стал друг подозреваемого, который позже признался, что дал ложные показания под присягой. В 2013 году суд признал Фергюсона невиновным и отменил его приговор после того, как вскрылось, что прокуратура намеренно скрыла доказательства, которые могли оправдать его.

Райана Фергюсона осудили в 1993 году по обвинению в убийстве спортивного редактора газеты Columbia Daily Tribune Фото: Columbia Daily Tribune

После освобождения Фергюсон подал иск против Traveler’s Insurance совместно с шестью полицейскими, работавшими над его делом, требуя компенсации за годы, проведенные за решеткой. Страховая компания долгое время утверждала, что на момент вынесения приговора полис еще не вступил в силу, и отказалась выплачивать средства. Тем не менее, присяжные обязали Traveler’s Insurance компенсировать ущерб, поскольку компания проигнорировала предыдущее постановление, согласно которому Фергюсону причитался один миллион долларов за каждый год заключения, а также покрытие судебных издержек.

Фергюсон, получивший право на компенсацию в размере 38 миллионов долларов, рассказал, что продолжит бороться за права несправедливо осужденных, чтобы добиться справедливости для других жертв судебных ошибок.

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