Необычный случай: смотритель зоопарка начал воровать еду у животных (фото)

Сотрудники полиции заявили, что все еще пытаются понять мотивы мужчины. Пользовали соцсетей думают, что он мог перепродавать овощи и фрукты.

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В Японии сотрудник зоопарка попался на том, что стал красть еду у шимпанзе. Об этом пишет SCMP.

В зоопарке Теннодзи в Осаке произошел необычный случай. В сентябре сотрудники зоопарка заметили, что запасы еды для шимпанзе сокращаются слишком быстро, хотя животных кормили в обычном режиме. В ходе внутреннего расследования выяснилось, что фрукты и овощи для приматов похищал 47-летний смотритель. После этого администрация зоопарка обратилась в полицию, и мужчину арестовали по обвинению в краже. В настоящее время он находится под стражей.

Причины, побудившие работника зоопарка к хищению еды, остаются неизвестными.

Популярный, столетний объект является домом для более чем 1000 животных Фото: Shutterstock

Пользователи социальных сетей выдвинули версии, что причиной могли стать низкие зарплаты и высокая инфляция в стране. Однако некоторые считают, что если бы дело было только в этом, сотрудника просто уволили бы, не привлекая полицию.

"Интересно, украл ли он еду для перепродажи. Самостоятельное использование, вероятно, не привело бы к такому очевидному сокращению количества еды", — написал один из пользователей соцсетей.

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