Женщина так сильно испугалась паука в коридоре, что вызвала такси, чтобы его увезли

Зои Ребекка с самого детства боялась пауков. Раньше она обращалась за помощью к друзьям, но на этот раз никто не смог ей помочь. Тогда женщина решила вызвать таксиста, чтобы он решил ее проблему.

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28-летняя Зои Ребекка из Великобритании, боящаяся пауков, рассказала, что так сильно испугалась, обнаружив одного из них в своем доме, что вызвала Uber, чтобы водитель избавился от него. Об этом пишет Daily Star.

Женщина, живущая в Ньюкасле (Англия), увидела паука в своей прихожей и умоляла своих друзей прийти и убрать его, но ни один из них не нашел для этого времени. Тогда британка "в полной панике" вызвала Uber "в полной панике". Она заказала водителя, чтобы он отвез ее в ближайший супермаркет, но когда он прибыл к ней домой, то узнал истинную причину его вызова.

Парень согласился избавиться от арахнида и получил от Зои 5 фунтов чаевых на свой счет в Uber, несмотря на то что он любезно сказал, что рад помочь.

"Это было 4,96 фунта, но когда он приехал, я сказала ему, что мне не нужна поездка, но я хочу, чтобы он избавился от паука. Он подумал, что я шучу, но согласился, когда понял, что я говорю серьезно. Это стоило денег. Я не могу приблизиться к пауку без рвоты. Один раз мне было так плохо, что сын подумал, что я умираю", — рассказала британка.

Женщина вызвала Uber в состоянии паники, когда заметила паука, ползущего по коридору Фото: North News Pictures Ltd

Зои рассказала, что ее бывший, с которым она прожила 10 лет, ловил всех пауков в ее доме. По ее словам, самой большой ошибкой стало расставанием с ним, ведь больше никто не помогает ей избавиться от них. Она также рассказала, что когда в прошлом заметила огромного паука в душе, то попросила помощи в группе сообщества Facebook, потому что никто из ее друзей не мог сделать это. К ней домой пришел незнакомец и попытался поймать его. Британка ранее она уже обращалась к парням, которые работали в гараже через дорогу от ее бывшего дома, чтобы они ловили пауков для нееи и угощала их мороженым за помощь.

"Люди, которые могут терпеть пауков, — это элитные члены общества, которых мы должны защищать любой ценой", — сказала она.

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