Жінка так сильно злякалася павука в коридорі, що викликала таксі, щоб його відвезли

Зої Ребекка з самого дитинства боялася павуків. Раніше вона зверталася по допомогу до друзів, але цього разу ніхто не зміг їй допомогти. Тоді жінка вирішила викликати таксиста, щоб він розв'язав її проблему.

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28-річна Зої Ребекка з Великої Британії, яка боїться павуків, розповіла, що так сильно злякалася, виявивши одного з них у своєму домі, що викликала Uber, щоб водій позбувся його. Про це пише Daily Star.

Жінка, яка живе в Ньюкаслі (Англія), побачила павука у своєму передпокої та благала своїх друзів прийти й прибрати його, але жоден із них не знайшов для цього часу. Тоді британка "в повній паніці" викликала Uber "в повній паніці". Вона замовила водія, щоб він відвіз її до найближчого супермаркету, але коли він прибув до неї додому, то дізнався справжню причину його виклику.

Хлопець погодився позбутися арахніда і отримав від Зої 5 фунтів чайових на свій рахунок в Uber, попри те що він люб'язно сказав, що радий допомогти.

"Це було 4,96 фунта, але коли він приїхав, я сказала йому, що мені не потрібна поїздка, але я хочу, щоб він позбувся павука. Він подумав, що я жартую, але погодився, коли зрозумів, що я говорю серйозно. Це коштувало грошей. Я не можу наблизитися до павука без блювоти. Одного разу мені було так погано, що син подумав, що я вмираю", — розповіла британка.

Жінка викликала Uber у стані паніки, коли помітила павука, що повз коридором Фото: North News Pictures Ltd

Зої розповіла, що її колишній, з яким вона прожила 10 років, ловив усіх павуків у її будинку. За її словами, найбільшою помилкою стало розставання з ним, адже більше ніхто не допомагає їй позбутися їх. Вона також розповіла, що коли минулоріч помітила величезного павука в душі, то попросила допомоги в групі спільноти Facebook, бо ніхто з її друзів не міг зробити це. До неї додому прийшов незнайомець і спробував зловити його. Британка раніше вона вже зверталася до хлопців, які працювали в гаражі через дорогу від її колишнього будинку, щоб вони ловили павуків для неї й пригощала їх морозивом за допомогу.

"Люди, які можуть терпіти павуків, — це елітні члени суспільства, яких ми повинні захищати за всяку ціну", — сказала вона.

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