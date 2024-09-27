Разом 38 років: черепаха більше не може їсти після того, як злодії вкрали його супутницю

Пет Грегорі розповіла про пограбування її будинку, під час якого злодії вкрали одну з її черепах. Вона просить повернути вихованця, адже її давній супутник, як і вона сама, важко переживає втрату.

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75-річна Пет Грегорі з Лондона (Англія) спустошена після того, як злодії повернулися в її дім і вкрали її домашню черепаху за кілька днів після пограбування її помешкання. Про це пише Metro.

Жінка розповіла, що внаслідок крадіжки зі зломом, що сталася в останній тиждень серпня, вона позбулася речей на кілька тисяч фунтів. Вона відвідувала свого сина в лікарні, а повернувшись, виявила, що її будинок був розгромлений. Ще одним ударом стало те, що злочинці повернулися в будинок і забрали її домашню черепаху на прізвисько Рейнбоу (Rainbow). За її словами, тварина була на спеціальній дієті та приймала ліки. Вона може померти, якщо не отримає належного догляду.

Грегорі, яка піклувалася про Рейнбоу разом із черепахою Ворріор (Warrior) понад 38 років, сказала, що молиться про її повернення.

"Я не хочу судового переслідування, я просто хочу повернути свого улюбленця", — сказала вона.

Рейнбоу (ліворуч) і Ворріор (праворуч) Фото: Metro

Закликаючи злодіїв зробити єдиний гідний вчинок у своєму житті й повернути її, вона пропонує винагороду у 200 фунтів стерлінгів і не ставити запитань за його повернення.

Видання зазначає, що Ворріор не менш засмучений зникненням своєї багаторічної супутниці.

"Він не їсть. Він безцільно блукає в пошуках своєї партнерки. Вони були разом усі ці роки. Це несамовито", — додала британка.

Говорячи про збитки, завдані її власності, Грегорі додала, що злодії розгромили майже все. Вони навіть використовували лом, щоб вирвати зі стін порожній сейф.

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