Вместе 38 лет: черепаха больше не может есть после того, как воры украли его спутницу

Пэт Грегори рассказала об ограблении ее дома, во время которого воры украли одну из ее черепах. Она просит вернуть питомца, ведь ее давний спутник, как и она сама, тяжело переживает утрату.

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75-летняя Пэт Грегори из Лондона (Англия) опустошена после того, как воры вернулись в ее дом и украли ее домашнюю черепаху через несколько дней после ограбления ее жилища. Об этом пишет Metro.

Женщина рассказала, что в результате кражи со взломом, произошедшей в последнюю неделю августа, она лишилась вещей на несколько тысяч фунтов. Она навещала своего сына в больнице, а вернувшись, обнаружила, что ее дом был разгромлен. Еще одним ударом стало то, что преступники вернулись в дом и забрали ее домашнюю черепаху по кличке Рейнбоу (Rainbow). По ее словам, животное было на специальной диете и принимало лекарства. Оно может умереть, если не получит должного ухода.

Грегори, которая заботилась о Рейнбоу вместе с черепахой Уорриор (Warrior) более 38 лет, сказала, что молится о ее возвращении.

"Я не хочу судебного преследования, я просто хочу вернуть своего любимчика", — сказала она.

Рейнбоу (слева) и Уорриор (справа) Фото: Metro

Призывая воров сделать единственный достойный поступок в своей жизни и вернуть ее, она предлагает вознаграждение в 200 фунтов стерлингов и не задавать вопросов за его возвращение.

Издание отмечает, что Уорриор не менее огорчен исчезновением своей многолетней спутницы.

"Он не ест. Он бесцельно бродит в поисках своей партнерши. Они были вместе все эти годы. Это душераздирающе", — добавила британка

Говоря об ущербе, нанесенном ее собственности, Грегори добавила, что воры разгромили почти все. Они даже использовали лом, чтобы вырвать из стен пустой сейф.

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