Незвичайний випадок: доглядач зоопарку почав красти їжу у тварин (фото)

Співробітники поліції заявили, що все ще намагаються зрозуміти мотиви чоловіка. Користувачі соцмереж думають, що він міг перепродувати овочі та фрукти.

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В Японії співробітник зоопарку попався на тому, що став красти їжу у шимпанзе. Про це пише SCMP.

У зоопарку Теннодзі в Осаці стався незвичайний випадок. У вересні співробітники зоопарку помітили, що запаси їжі для шимпанзе скорочуються занадто швидко, хоча тварин годували у звичайному режимі. Під час внутрішнього розслідування з'ясувалося, що фрукти й овочі для приматів викрадав 47-річний доглядач. Після цього адміністрація зоопарку звернулася в поліцію, і чоловіка заарештували за звинуваченням у крадіжці. Наразі він перебуває під вартою.

Причини, що спонукали працівника зоопарку до розкрадання їжі, залишаються невідомими.

Популярний, столітній об'єкт є домівкою для більш ніж 1000 тварин Фото: Shutterstock

Користувачі соціальних мереж висунули версії, що причиною могли стати низькі зарплати й висока інфляція в країні. Однак дехто вважає, що якби справа була тільки в цьому, співробітника просто звільнили б, не залучаючи поліцію.

"Цікаво, чи вкрав він їжу для перепродажу. Самостійне використання, ймовірно, не призвело б до такого очевидного скорочення кількості їжі", — написав один із користувачів соцмереж.

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