Невинний чоловік провів 10 років за ґратами і відсудив компенсацію в $38 млн (фото)

Раяна Фергюсона засудили після неправдивих свідчень його друга. Тепер страхова компанія зобов'язана виплатити виправданому чоловікові 38 мільйонів доларів.

У США, у штаті Міссурі, колишній ув'язнений Раян Фергюсон, який провів десять років у в'язниці за неправдивим звинуваченням, домігся багатомільйонної компенсації. Про це пише ABC 17.

Страхова компанія Traveler's Insurance зобов'язана виплатити Фергюсону 38 мільйонів доларів після тривалого судового розгляду.

Раяна Фергюсона засудили 1993 року за звинуваченням у вбивстві спортивного редактора газети Columbia Daily Tribune в місті Колумбія. Основним свідком обвинувачення став друг підозрюваного, який пізніше зізнався, що дав неправдиві свідчення під присягою. У 2013 році суд визнав Фергюсона невинним і скасував його вирок після того, як розкрилося, що прокуратура навмисно приховала докази, які могли виправдати його.

Раяна Фергюсона засудили 1993 року за звинуваченням у вбивстві спортивного редактора газети Columbia Daily Tribune Фото: Columbia Daily Tribune

Після звільнення Фергюсон подав позов проти Traveler's Insurance спільно з шістьма поліцейськими, які працювали над його справою, вимагаючи компенсації за роки, проведені за ґратами. Страхова компанія тривалий час стверджувала, що на момент винесення вироку поліс ще не набув чинності, і відмовилася виплачувати кошти. Проте присяжні зобов'язали Traveler's Insurance компенсувати збитки, оскільки компанія проігнорувала попередню постанову, згідно з якою Фергюсону належав один мільйон доларів за кожен рік ув'язнення, а також покриття судових витрат.

Фергюсон, який отримав право на компенсацію в розмірі 38 мільйонів доларів, розповів, що продовжить боротися за права несправедливо засуджених, щоб домогтися справедливості для інших жертв судових помилок.

Раніше Фокус повідомляв, що шахраї вкрали 22 тонни сиру чеддер ручної роботи. Злодії, які видавали себе за законних оптовиків, отримали 950 сирів у тканинній упаковці. На їхнє виготовлення пішло понад 3 роки.

Також стало відомо, що доглядач зоопарку почав красти їжу у тварин. Співробітники поліції заявили, що все ще намагаються зрозуміти мотиви чоловіка. Користувачі соцмереж думають, що він міг перепродувати овочі та фрукти.