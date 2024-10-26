"Просто жахливо": шахраї вкрали 22 тонни сиру чеддер ручної роботи
Шахраї, які видавали себе за законних оптовиків, отримали 950 сирів у тканинній упаковці. На їхнє виготовлення пішло понад 3 роки.
Сотні ящиків чеддеру вартістю понад 300 000 фунтів стерлінгів були викрадені з лондонської сироварні Neal's Yard Dairy. Про це пише BBC News.
Шахраї, які видавали себе за законних оптовиків, отримали 950 сирів у тканинному пакуванні від компанії з Саутварка, перш ніж з'ясувалося, що це підроблена фірма.
Працівники Neal's Yard заявили, що все одно заплатили виробникам сиру, щоб не нести витрати. Зараз компанія намагається впоратися з фінансовими труднощами, сказав представник компанії.
Глибоко вкорінена довіра
Було втрачено понад 22 тонни сиру, включно з Hafod Welsh, Westcombe і Pitchfork, які були відзначені нагородами й мають високу грошову вартість.
"Світ ремісничого сиру — це місце, де довіра глибоко вкоренилася в усіх угодах. Це світ, де слово — запорука успіху". Можливо, це і призвело компанію до невдач, але ступінь довіри, яка існує в нашій невеликій індустрії загалом, значною мірою зумовлена етикою засновників Neal's Yard Dairy", — сказав Патрік Холден, власник ферми, де виготовляється чеддер Hafod Welsh.
Том Калвер із компанії Westcombe Dairy сказав, що процес створення сиру почався майже три роки тому.
"Те, скільки праці було вкладено у виховання корів, у передові методи господарювання і в перетворення молока по одній партії за раз для виробництва найкращого сиру, неможливо оцінити. І щоб це було вкрадено... це просто жахливо", — зазначив він.
Поліція підтвердила, що розслідує "крадіжку великої кількості сиру".
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