"Розвиток туризму": бідні дівчата укладають тимчасові шлюби з туристами за 500 доларів

Тимчасові зв'язки, відомі як "шлюби за розрахунком", стали процвітаючою індустрією в деяких селах Індонезії. Вони сприяють розвитку туризму і місцевої економіки, але засуджуються місцевими жителями.

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Бідні дівчата в індонезійських селах стають тимчасовими дружинами для чоловіків-туристів в обмін "на викуп за наречену". Про це пише SCMP.

На гірському курорті Кота-Бунга в селі Пункак чоловіки-туристи знайомляться з місцевими жінками через агентства, які допомагають їм укласти тимчасовий шлюб. Щойно обидві сторони погоджуються, вони проводять швидку, неофіційну весільну церемонію, після чого чоловіки повинні заплатити жінкам викуп за наречену як компенсацію. Між чоловіком і дружиною може бути інтимний зв'язок, також дівчина повинна виконувати роботу по дому. Коли турист закінчує своє турне і залишає країну, шлюб розривається.

Такі тимчасові зв'язки, відомі як "шлюби за розрахунком", стали процвітаючою індустрією в Пункаці, сприяючи розвитку туризму і місцевої економіки.

На перших порах дівчат туристам представляли члени сім'ї або знайомі. Зараз ними займаються агентства.

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Жінка, яку звуть Кагайя, поділилася своїм досвідом роботи в якості такої дружини з 17 років. Вона розповіла ЗМІ, що виходила заміж понад 15 разів і що всі її "чоловіки" — туристи з Близького Сходу. Її першим тимчасовим чоловіком був турист віком 50 років із Саудівської Аравії. Чоловік заплатив за наречену 850 доларів США, але після того, як агент і людина, яка проводила одруження, отримали свою частку, їй залишилася лише половина суми. Через п'ять днів після весілля чоловік полетів назад додому, і вони "розлучилися".

Кагая сказала, що за один шлюб вона може заробити від 300 до 500 доларів США, які вона використовує для оплати оренди житла та догляду за хворими бабусею і дідусем.

Видання зазначає, що більшість учених, включно з багатьма представниками шиїтського напряму ісламу, вважають цю практику абсолютно неприйнятною. Шлюби за розрахунком також не визнаються індонезійським законодавством, оскільки вони суперечать основній меті шлюбу, який повинен створювати стабільні, довгострокові сімейні стосунки. Порушення законів про шлюб в Індонезії може призвести до штрафів і тюремного ув'язнення.

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