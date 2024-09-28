"Найкраща інвестиція": дружина мільйонера похвалилася особистим островом (відео)

Зазвичай жінка ділиться враженнями про дорогі походи по магазинах, регулярні процедури з догляду за обличчям і шикарні вечері. Однак цього разу вона вирішила похвалитися особистим островом.

Related video

Суді Аль Надак з Великої Британії, яка вийшла заміж за багатого дубайського бізнесмена Джамала Аль Надака, розповіла про те, що коханий подарував їй цілий острів, щоб вона могла насолодитися відпочинком у бікіні без сторонніх очей. Про це вона розповіла у своєму Instagram.

Жінка поділилася відео з приватного невідомого острова.

"POV: Ти хотіла носити бікіні, тому твій чоловік-мільйонер купив тобі острів", — підписала Суді свій ролик.

На відео показано, як пара вирушає на тропічний острів, де, судячи з усього, розташована приватна резиденція, оточена високими пальмами і з видом на лагуну.

"Це була його найкраща інвестиція", — написала Суді.

Однак не всі користувачі соцмережі змогли порадіти за жінку. У коментарях багато хто засудив її, назвавши це марнотратством і спробою продемонструвати свій розкішний спосіб життя.

"Але потім вона виклала фото в бікіні", "З такою жінкою йому недовго бути мільярдером", "Яка ганьба", "Чому вони цим хизуються", "можна було просто піти на пляж або в басейн", "Гей, це дівчина, яка попросила частку майна чоловіка, щоб народити дитину", — писали люди.

Раніше Фокус повідомляв, що модель, яка вийшла заміж за себе, отримала 1500 пропозицій руки і серця після розлучення. Сьюеллен Кері отримала понад 30 букетів і була здивована кількістю пропозицій про нове заміжжя. За її словами, шлюб із самою собою був прекрасним досвідом, але в ньому були свої складнощі.

Також стало відомо, що дівчина кинула життя моделі Playboy заради покинутої ферми в глушині. Катжира вирішила, що їй потрібен більш спокійний ритм життя і купила занедбану ферму, щоб відремонтувати її.