Модель, яка вийшла заміж за себе, отримала 1500 пропозицій руки і серця після розлучення

Сьюеллен Кері отримала понад 30 букетів і була здивована кількістю пропозицій про нове заміжжя. За її словами, шлюб із самою собою був прекрасним досвідом, але в ньому були свої складнощі.

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36-річна бразилійка Сьюеллен Кері на початку цього року вийшла заміж за себе, але через деякий час розлучилася і знову шукає кохання. Жінка стверджує, що після розлучення їй надійшло 1500 пропозицій про заміжжя. Про це пише Daily Star.

Модель, яка зараз живе в Лондоні (Англія), зазначила, що їй "набридла" її власна компанія. Після розлучення Кері отримала понад 30 букетів і була приголомшена лавиною пропозицій. Попри те що весілля було приводом показати любов до себе, Сьюеллен виявила, що в реальності вона виявилася більш самотньою, ніж очікувалося.

"За останні кілька днів я отримала понад 30 букетів, і мушу сказати, що я приголомшена кількістю пропозицій про заміжжя. Я й уявити собі не могла, що, оголосивши про розлучення, я приверну стільки потенційних женихів з усього світу. Тепер я більш популярна, ніж лондонські ночі. Я навіть не знаю, куди подіти всі букети", — розповіла вона.

За словами моделі, весілля було приводом показати любов до себе Фото: Jam Press

За її словами, шлюб із самою собою був прекрасним досвідом, але в ньому були свої складнощі.

"Я думала, що мені це сподобається, але в підсумку самотність виявилася важчою, ніж я очікувала. Бути у стосунках тільки із самою собою виявилося складніше, ніж я собі уявляла", — зазначила бразилійка.

Дівчина зазначила, що шлюб із самою собою був прекрасним досвідом, але в ньому були свої складнощі Фото: Jam Press

Тепер Сьюеллен впевнена, що готова до нових стосунків.

"Коли ти по-справжньому пізнаєш себе, то розумієш, що стосунки мають сенс тільки тоді, коли ти повністю до них готовий. Тепер я стала набагато більш вибірковою. Я й уявити собі не могла, що, коли я розлучуся, станеться стільки несподіваних речей. Але я також відчуваю себе готовою до стосунків із кимось ще", — заявила модель.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина зв'язалася з метеорологічним бюро, щоб помститися коханому. Багато жінок можуть заблокувати колишнього кавалера в соцмережах, викинути його речі або знайти іншого партнера. Але для Бетані Хант цього було недостатньо.

Також стало відомо, що колишні наречений і наречена 7 років судяться за обручку вартістю $70 тисяч. Брюс Джонсон і Керолайн Сеттіно планували одружитися, але незабаром вони розлучилися. Наразі колишні закохані судяться за каблучку від Tiffany's, яка коштує більш ніж 70 000 доларів.