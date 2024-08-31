Колишні наречені 7 років судяться за обручку вартістю $70 тисяч

Брюс Джонсон і Керолайн Сеттіно планували одружитися, але незабаром вони розлучилися. Зараз колишні закохані судяться за каблучку від Tiffany's, яка коштує більш ніж 70 000 доларів.

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Суперечка про те, хто залишить собі дорогу обручку після розставання, дійшла до вищої судової інстанції в штаті Массачусетс (США). Найближчим часом Верховний судовий суд вислухає аргументи адвокатів, які представляють інтереси Брюса Джонсона і Керолайн Сеттіно. Про це пише CBS News.

Чоловік купив обручку у Tiffany's у Бостоні за понад 70 000 доларів у 2017 році і освідчився жінці в гольф-клубі. Пара планувала одружитися наступного року, але незабаром вони розлучилися. Джонсон стверджує, що Сеттіно проявляла словесне насильство, поводилася з ним як з дитиною і не супроводжувала його на прийоми з приводу лікування раку.

Згідно з судовими документами, стосунки припинилися, коли чоловік звинуватив свою обраницю в інтрижці, прочитавши в її телефоні повідомлення, адресоване іншому хлопцю, в якому йшлося: "Мій Брюс збирається на три дні до Коннектикуту. Мені потрібно трохи часу для ігор".

Суддя виносить рішення на користь жінки в суперечці про каблучку

Ключове питання в цій справі — хто винен у розриві. Згідно з чинним законодавством штату Массачусетс, обручка — це умовний подарунок, який дарувальник може отримати назад, якщо його визнають невинним у розриві стосунків.

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Суддя спочатку став на бік Сеттіно, яка заявила, що чоловік, з яким вона листувалася, був просто другом, а Джонсон помилявся, вважаючи, що в них роман. Тому суд постановив, що він має нести провину за розрив цих заручин. Жінці дозволили залишити обручку, а також присудили десятки тисяч доларів за заплановану стоматологічну роботу, яку він їй обіцяв.

Апеляційний суд постановив, що чоловік має отримати каблучку назад

Однак Джонсон домігся успіху, звернувшись до Апеляційного суду штату Массачусетс, який ухвалив, що неважливо, чи був роман насправді, адже у чоловіка все одно могли бути вагомі причини розірвати заручини.

"Іноді просто немає ніякої провини", — сказав суддя, ухваливши, що Джонсон повинен отримати кільце назад.

Сеттіно, тим часом, стверджує, що суди Массачусетса повинні відійти від розгляду романтичних стосунків. Вона також заявила, що Джонсон дав їй чек на обручку, маючи на увазі, що вона належить їй.

Вищий суд штату Массачусетс заслухає аргументи у цій справі 6 вересня.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина зв'язалася з метеорологічним бюро, щоб помститися коханому. Багато жінок можуть заблокувати колишнього кавалера в соцмережах, викинути його речі або знайти іншого партнера. Але для Бетані Хант цього було недостатньо.

Також стало відомо, що жінка оплатила квитки та готель на весілля і випадково дізналася, що його провели без неї. Вона пояснила, що приблизно за 7 місяців до запланованого весілля вони з чоловіком отримали листівку. У записці ще раз наголошувалося на важливості бронювання готелів та авіаквитків якомога раніше.