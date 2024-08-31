Бывшие жених и невеста 7 лет судятся за обручальное кольцо стоимостью в $70 тысяч

Брюс Джонсон и Кэролайн Сеттино планировали пожениться, но вскоре они расстались. Сейчас бывшие возлюбленные судятся за кольцо от Tiffany's, которое стоит более чем 70 000 долларов.

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Спор о том, кто оставит себе дорогое обручальное кольцо после расставания, дошел до высшей судебной инстанции в штате Массачусетс (США). В ближайшее время Верховный судебный суд выслушает аргументы адвокатов, представляющих интересы Брюса Джонсона и Кэролайн Сеттино. Об этом пишет CBS News.

Мужчина купил обручальное кольцо у Tiffany's в Бостоне за более чем 70 000 долларов в 2017 году и сделал предложение женщине в гольф-клубе. Пара планировала пожениться в следующем году, но вскоре они расстались. Джонсон утверждает, что Сеттино проявляла словесное насилие, обращалась с ним как с ребенком и не сопровождала его на приемы по поводу лечения рака.

Согласно судебным документам, отношения прекратились, когда мужчина обвинил свою избранницу в интрижке, прочитав в ее телефоне сообщение, адресованное другому парню, в котором говорилось: "Мой Брюс собирается на три дня в Коннектикут. Мне нужно немного времени для игр".

Судья выносит решение в пользу женщины в споре о кольце

Ключевой вопрос в этом деле — кто виноват в разрыве. Согласно действующему законодательству штата Массачусетс, обручальное кольцо — это условный подарок, который даритель может получить обратно, если будет признан невиновным в разрыве отношений.

Иллюстативное фото Фото: Unsplash

Судья сначала встал на сторону Сеттино, которая заявила, что мужчина, с которым она переписывалась, был просто другом, а Джонсон ошибался, полагая, что у них роман. Поэтому суд постановил, что он должен нести вину за разрыв этой помолвки. Женщине разрешили оставить кольцо, а также присудили десятки тысяч долларов за запланированную стоматологическую работу, которую он ей обещал.

Апелляционный суд постановил, что мужчина должен получить кольцо обратно

Однако Джонсон добился успеха, обратившись в Апелляционный суд штата Массачусетс, который постановил, что неважно, был ли роман на самом деле, ведь у мужчины все равно могли быть веские причины расторгнуть помолвку.

"Иногда просто нет никакой вины", — сказал судья, постановив, что Джонсон должен получить кольцо обратно.

Сеттино, между тем, утверждает, что суды Массачусетса должны отойти от рассмотрения романтических отношений. Она также заявила, что Джонсон дал ей чек на кольцо, подразумевая, что оно принадлежит ей.

Высший суд штата Массачусетс заслушает аргументы по этому делу 6 сентября.

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