"Это гениально": девушка связалась с метеорологическим бюро, чтобы отомстить бывшему (фото)

Многие женщины могут заблокировать бывшего кавалера в соцсетях, выбросить его вещи или найти другого партнера. Но для Бетани Хант этого было недостаточно.

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26-летняя Бетани Хант из Кембриджшира (Англия) удивила многих людей, придумав "гениальный" способ отомстить своим бывшим партнерам, воспользовавшись малоизвестной функцией Met Office (метеорологическое бюро). Об этом она рассказала в одном из своих роликов в TikTok.

Чтобы отомстить парням, которые испортили ее планы на день рождения и разозлили ее друзей, 26-летняя девушка передала их имена в метеорологическое управление, чтобы использовать их для названия штормов в 2025 году. Бетани из Кембриджшира объяснила, что случайно наткнулась на форму, когда проверяла погоду.

"Когда я наткнулась на страницу, то подумала, почему бы не назвать их в честь моих бывших (отчасти это была шутка, отчасти я очень хотела, чтобы их выбрали), поэтому я выбрала имена и на следующий день опубликовала видео в TikTok. Оно быстро стало вирусным, чего я точно не ожидала", — говорит она.

Девушка предложила имена бывших парней в качестве названий для штормов Фото: TikTok

В разделе "Причина выбора имени" Бетани указала, что это все имена ее бывших. Она хочет, чтобы они тоже были ответственны за разрушение жизни других людей.

"Мне будет очень приятно слышать, как люди описывают шторм как "Том разрушил мои планы на день рождения", как он разрушил мои в 2022 году. Я, честно говоря, думала, что несколько друзей увидят это и сочтут забавным. Но я не ожидала, что ролик так сильно взорвется и что столько людей также будут указывать имена", — добавила она.

Многие зрители в комментариях, чтобы похвалить "культовое" и "королевское" поведение Бетани.

"Ха-ха-ха, это гениально", "Один из моих бывших назван в этом списке, так что молюсь, чтобы они приняли ваши предложения", "О боже, ваши доводы заставили меня сильно смеяться", "Простите, я одержим этим", — писали они.

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