"Це геніально": дівчина зв'язалася з метеорологічним бюро, щоб помститися колишньому (фото)

Багато жінок можуть заблокувати колишнього кавалера в соцмережах, викинути його речі або знайти іншого партнера. Але для Бетані Хант цього було недостатньо.

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26-річна Бетані Хант із Кембриджшира (Англія) здивувала багатьох людей, придумавши "геніальний" спосіб помститися своїм колишнім партнерам, скориставшись маловідомою функцією Met Office (метеорологічне бюро). Про це вона розповіла в одному зі своїх роликів у TikTok.

Щоб помститися хлопцям, які зіпсували її плани на день народження та розлютили її друзів, 26-річна дівчина передала їхні імена в метеорологічне управління, щоб використати їх для назви штормів у 2025 році. Бетані з Кембриджшира пояснила, що випадково натрапила на форму, коли перевіряла погоду.

"Коли я натрапила на сторінку, то подумала, чому б не назвати їх на честь моїх колишніх (частково це був жарт, частково я дуже хотіла, щоб їх обрали), тож я обрала імена і наступного дня опублікувала відео в TikTok. Воно швидко стало вірусним, чого я точно не очікувала", — каже вона.

Дівчина запропонувала імена колишніх хлопців як назви для штормів Фото: TikTok

У розділі "Причина вибору імені" Бетані вказала, що це все імена її колишніх. Вона хоче, щоб вони теж були відповідальні за руйнування життя інших людей.

"Мені буде дуже приємно чути, як люди описують шторм як "Том зруйнував мої плани на день народження", як він зруйнував мої у 2022 році. Я, чесно кажучи, думала, що кілька друзів побачать це і вважатимуть кумедним. Але я не очікувала, що ролик так сильно вибухне і що стільки людей також вказуватимуть імена", — додала вона.

Багато глядачів у коментарях, щоб похвалити "культову" і "королівську" поведінку Бетані.

"Ха-ха-ха, це геніально", "Одного з моїх колишніх названо в цьому списку, тож молюся, щоб вони прийняли ваші пропозиції", "О боже, ваші доводи змусили мене сильно сміятися", "Вибачте, я одержимий цим", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка оплатила квитки і готель на весілля і випадково дізналася, що його провели без неї. Вона пояснила, що приблизно за 7 місяців до запланованого весілля вони з чоловіком отримали листівку. У записці ще раз наголошувалося на важливості бронювання готелів та авіаквитків якомога раніше.

Також стало відомо, що молодята отримали розкішний будинок за 5 млн фунтів стерлінгів. Їхнє житло стало найдорожчим майном, коли-небудь виграним у лотерею у Великій Британії. Гілларі та Франко МакМанус стверджують, що старий будинок цілком міг би поміститися в їхній новій вітальні.