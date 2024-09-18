Модель, вышедшая замуж за себя, получила 1500 предложений руки и сердца после развода

Сьюэллен Кэри получила более 30 букетов и была удивлена количеством предложений о новом замужестве. По ее словам, брак с самой собой был прекрасным опытом, но в нем были свои сложности.

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36-летняя бразильянка Сьюэллен Кэри в начале этого года вышла замуж за себя, но спустя время развелась и вновь ищет любовь. Женщина утверждает, что после развода ей поступило 1500 предложений о замужестве. Об этом пишет Daily Star.

Модель, которая сейчас живет в Лондоне (Англия), отметила, что ей "надоела" ее собственная компания. После развода Кэри получила более 30 букетов и была ошеломлена лавиной предложений. Несмотря на то что свадьба была поводом показать любовь к себе, Сьюэллен обнаружила, что в реальности она оказалась более одинокой, чем ожидалось.

"За последние несколько дней я получила более 30 букетов, и должна сказать, что я потрясена количеством предложений о замужестве. Я и представить себе не могла, что, объявив о разводе, я привлеку столько потенциальных женихов со всего мира. Теперь я более востребована, чем лондонские ночи. Я даже не знаю, куда девать все букеты", — рассказала она.

По словам модели, свадьба была поводом показать любовь к себе Фото: Jam Press

По ее словам, брак с самой собой был прекрасным опытом, но в нем были свои сложности.

"Я думала, что мне это понравится, но в итоге одиночество оказалось тяжелее, чем я ожидала. Быть в отношениях только с самой собой оказалось сложнее, чем я себе представляла", — отметила бразильянка.

Девушка отметила, что брак с самой собой был прекрасным опытом, но в нем были свои сложности Фото: Jam Press

Теперь Сьюэллен уверена, что готова к новым отношениям.

"Когда ты по-настоящему узнаешь себя, то понимаешь, что отношения имеют смысл только тогда, когда ты полностью к ним готов. Теперь я стала гораздо более избирательной. Я и представить себе не могла, что, когда я разведусь, произойдет столько неожиданных вещей. Но я также чувствую себя готовой к отношениям с кем-то еще", — заявила модель.

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