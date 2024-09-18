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МирФан

Модель, вышедшая замуж за себя, получила 1500 предложений руки и сердца после развода

Модель вышла замуж сама за себя, модель, свадьба, брак, развод, получила 1500 предложений, популярная модель, модель из Бразилии, Сьюэллен Кэри
Фото: Jam Press | Сьюэллен Кэри развелась после брака с самой собою

Сьюэллен Кэри получила более 30 букетов и была удивлена количеством предложений о новом замужестве. По ее словам, брак с самой собой был прекрасным опытом, но в нем были свои сложности.

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36-летняя бразильянка Сьюэллен Кэри в начале этого года вышла замуж за себя, но спустя время развелась и вновь ищет любовь. Женщина утверждает, что после развода ей поступило 1500 предложений о замужестве. Об этом пишет Daily Star.

Модель, которая сейчас живет в Лондоне (Англия), отметила, что ей "надоела" ее собственная компания. После развода Кэри получила более 30 букетов и была ошеломлена лавиной предложений. Несмотря на то что свадьба была поводом показать любовь к себе, Сьюэллен обнаружила, что в реальности она оказалась более одинокой, чем ожидалось.

"За последние несколько дней я получила более 30 букетов, и должна сказать, что я потрясена количеством предложений о замужестве. Я и представить себе не могла, что, объявив о разводе, я привлеку столько потенциальных женихов со всего мира. Теперь я более востребована, чем лондонские ночи. Я даже не знаю, куда девать все букеты", — рассказала она.

Модель вышла замуж сама за себя, модель, свадьба, брак, развод, получила 1500 предложений, популярная модель, модель из Бразилии, Сьюэллен Кэри Fullscreen
По словам модели, свадьба была поводом показать любовь к себе
Фото: Jam Press

По ее словам, брак с самой собой был прекрасным опытом, но в нем были свои сложности.

"Я думала, что мне это понравится, но в итоге одиночество оказалось тяжелее, чем я ожидала. Быть в отношениях только с самой собой оказалось сложнее, чем я себе представляла", — отметила бразильянка.

Модель вышла замуж сама за себя, модель, свадьба, брак, развод, получила 1500 предложений, популярная модель, модель из Бразилии, Сьюэллен Кэри Fullscreen
Девушка отметила, что брак с самой собой был прекрасным опытом, но в нем были свои сложности
Фото: Jam Press

Теперь Сьюэллен уверена, что готова к новым отношениям.

"Когда ты по-настоящему узнаешь себя, то понимаешь, что отношения имеют смысл только тогда, когда ты полностью к ним готов. Теперь я стала гораздо более избирательной. Я и представить себе не могла, что, когда я разведусь, произойдет столько неожиданных вещей. Но я также чувствую себя готовой к отношениям с кем-то еще", — заявила модель.

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