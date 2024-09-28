"Лучшая инвестиция": жена миллионера похвасталась личным островом (видео)

Обычно женщина делится впечатлениями о дорогих походах по магазинам, регулярных процедурах по уходу за лицом и шикарных ужинах. Однако на этот раз она решила похвастаться личным островом.

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Суди Аль Надак из Великобритании, вышедшая замуж за богатого дубайского бизнесмена Джамала Аль Надака, рассказала о том, что возлюбленный подарил ей целый остров, чтобы она могла насладиться отдыхом в бикини без посторонних глаз. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Женщина поделилась видео с частного неизвестного острова.

"POV: Ты хотела носить бикини, поэтому твой муж-миллионер купил тебе остров", — подписала Суди свой ролик.

На видео показано, как пара отправляется на тропический остров, где, судя по всему, расположена частная резиденция, окруженная высокими пальмами и с видом на лагуну.

"Это была его лучшая инвестиция", — написала Суди.

Однако не все пользователи соцсети смогли порадоваться за женщину. В комментариях многие осудили ее, назвав это расточительством и попыткой продемонстрировать свой роскошный образ жизни.

"Но потом она выложила фото в бикини", "С такой женщиной ему недолго быть миллиардером", "Какой позор", "Почему они этим хвастаются", "можно было просто пойти на пляж или в бассейн", "Эй, это девушка, которая попросила долю имущества мужа, чтобы родить ребенка", — писали люди.

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