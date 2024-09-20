Отказалась от всего: девушка бросила жизнь модели Playboy ради заброшенной фермы в глуши

Бывшая модель Катжира решила, что ей нужен более спокойный ритм жизни и купила заброшенную ферму, чтобы отремонтировать ее.

Related video

Бывшая модель Playboy Катжира отказалась от фотосессий и выступлений в пользу садоводства и выращивания продуктов питания после того, как была перегружена своим плотным графиком в Лас-Вегасе (США). Об этом пишет The Mirror.

31-летняя Катжира, известная только под своим именем, в 2019 году переехала в Лас-Вегас, где вела активную деятельность в качестве популярной модели и исполнительницы. Но она обнаружила, что перегружена работой без остановки, что ей приходится постоянно сниматься, фотографироваться в социальных сетях и появляться в различных телевизионных шоу. Поэтому три года назад девушка бросила все и переехала из большого города в штат Теннесси, в попытке найти более спокойную жизнь вдали от блеска и гламура. Катжира купила заброшенную ферму на юге страны и решила обустроить свой дом в сельской местности.

"Я занимаюсь садоводством большую часть своей жизни, просто мне хотелось делать это более масштабно и не ограничиваться несколькими растениями в горшках на террасе", — сказала она.

Девушка снималась для популярного мужского журнала Playboy Фото: Instagram

Теперь бывшая модель проводит свободное время, приводя в порядок некогда едва пригодную для жизни ферму.

"Я действительно не имею ни малейшего представления о том, что делаю. Мне пришлось нанять помощников, чтобы устранить плесень и проблемы с крышей, прежде чем я смогла въехать в дом. Как только все это было устранено, я сосредоточилась на одной комнате за раз и одном проекте на открытом воздухе за раз. Растительность была неуправляемой, по большей части участка нельзя было даже пройти, все хозяйственные постройки разрушались", — говорит она.

Издание отмечает, что ферма была разрушена торнадо, строения рухнули, а заборы нуждались в замене.

"Моим главным проектом в 2025 году станет восстановление разрушающегося сарая для лошадей на пять стойл до первоначального состояния. Для меня очень важно попытаться сохранить то, что есть, а не сносить и начинать с нуля", — объяснила бывшая модель.

После переезда девушке пришлось освоить множество новых навыков Фото: Instagram

После переезда девушке пришлось освоить множество новых навыков.

"Я живу в сельской местности, поэтому нанимать профессиональных подрядчиков очень сложно — большинство людей не поедут так далеко. Мне пришлось научиться пользоваться почти всеми электроинструментами, тракторным оборудованием, плотницкими работами, а также многое узнать о выращивании растений и ландшафтном дизайне. В течение первых четырех месяцев после переезда сюда я построила большой сад, который затем был полностью смыт из-за проблем с дренажом во время шторма. Я многому научилась на собственном опыте", — добавила Катжира.

Ранее Фокус сообщал, что незнакомка получила права на дом стоимостью $4 млн без ведома владельца. Крейг Адамс продолжает жить в своем жилье вместе с женой, однако по документам оно больше ему не принадлежит. Новой владелицей стала Доун Мангам, которая указала мужчину как своего должника.

Также стало известно, что семья вынуждена снести свой дом после 3-летнего ремонта. Строительная бригада добавила опоры для укрепления стен, но обрушение усилилось. Теперь помещение полностью разрушено и его необходимо снести.