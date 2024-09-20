Відмовилася від усього: дівчина кинула життя моделі Playboy заради покинутої ферми в глушині

Колишня модель Катжира вирішила, що їй потрібен більш спокійний ритм життя і купила занедбану ферму, щоб відремонтувати її.

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Колишня модель Playboy Катжира відмовилася від фотосесій і виступів на користь садівництва і вирощування продуктів харчування після того, як була перевантажена своїм щільним графіком у Лас-Вегасі (США). Про це пише The Mirror.

31-річна Катжира, відома тільки під своїм ім'ям, у 2019 році переїхала до Лас-Вегаса, де вела активну діяльність як популярна модель і виконавиця. Але вона виявила, що перевантажена роботою без зупинки, що їй доводиться постійно зніматися, фотографуватися в соціальних мережах і з'являтися в різних телевізійних шоу. Тому три роки тому дівчина покинула все і переїхала з великого міста до штату Теннессі, в спробі знайти більш спокійне життя далеко від блиску і гламуру. Катжира купила занедбану ферму на півдні країни й вирішила облаштувати свій будинок у сільській місцевості.

"Я займаюся садівництвом більшу частину свого життя, просто мені хотілося робити це масштабніше і не обмежуватися кількома рослинами в горщиках на терасі", — сказала вона.

Дівчина знімалася для популярного чоловічого журналу Playboy Фото: Instagram

Тепер колишня модель проводить вільний час, приводячи до ладу колись ледь придатну для життя ферму.

"Я справді не маю ні найменшого уявлення про те, що роблю. Мені довелося найняти помічників, щоб усунути цвіль і проблеми з дахом, перш ніж я змогла в'їхати в будинок. Щойно все це було усунуто, я зосередився на одній кімнаті за раз і одному проєкті на відкритому повітрі за раз. Рослинність була некерованою, здебільшого ділянкою не можна було навіть пройти, всі господарські споруди руйнувалися", — каже вона.

Видання зазначає, що ферма була зруйнована торнадо, будівлі завалилися, а паркани потребували заміни.

"Моїм головним проєктом у 2025 році стане відновлення сараю для коней на п'ять стійл, що руйнується, до первісного стану. Для мене дуже важливо спробувати зберегти те, що є, а не зносити й починати з нуля", — пояснила колишня модель.

Після переїзду дівчині довелося освоїти безліч нових навичок Фото: Instagram

Після переїзду дівчині довелося освоїти безліч нових навичок.

"Я живу в сільській місцевості, тому наймати професійних підрядників дуже складно — більшість людей не поїдуть так далеко. Мені довелося навчитися користуватися майже всіма електроінструментами, тракторним обладнанням, теслярськими роботами, а також багато чого довідатися про вирощування рослин і ландшафтний дизайн. Протягом перших чотирьох місяців після переїзду сюди я побудувала великий сад, який потім був повністю змитий через проблеми з дренажем під час шторму. Я багато чому навчилася на власному досвіді", — додала Катжира.

Раніше Фокус повідомляв, що незнайомка отримала права на будинок вартістю $4 млн без відома власника. Крейг Адамс продовжує жити у своєму житлі разом із дружиною, однак за документами воно більше йому не належить. Новою власницею стала Доун Мангам, яка вказала чоловіка як свого боржника.

Також стало відомо, що сім'я змушена знести свій будинок після 3-річного ремонту. Будівельна бригада додала опори для зміцнення стін, але обвалення посилилося. Тепер приміщення повністю зруйноване і його необхідно знести.