Привыкла к деньгам: британка, вышедшая замуж за миллионера из Дубая, соблюдает свой "шариат"

Супруги не дружат ни с кем из представителей противоположного пола, делятся своими паролями и постоянно отслеживают местоположение друг друга по GPS.

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26-летняя Суди Аль Надак из Великобритании, вышедшая замуж за богатого дубайского бизнесмена Джамала Аль Надака , рассказала о строгих правилах, которые она соблюдает, чтобы их брак был счастливым. Например, не дружить ни с какими другими мужчинами. Об этом пишет The Mirror.

Британка, которую прозвали "золотоискательницей", не дает повода для сомнений в ее верности и с удовольствием демонстрирует свою роскошную жизнь в браке с дубайским миллионером. Пара познакомилась во время учебы в Дубае и вот уже три года вместе. Обеспокоенные поклонники не были уверены в их браке, особенно после того, как домохозяйка поделилась уникальными правилами, которых ей приходится придерживаться.

Суди Аль Надак из Сассекса познакомилась со своим мужем 32-летним бизнесменом Джамалем Аль Надаком семь лет назад, когда они оба учились в Дубае. Рассказав о своей свадьбе в интернете, пара быстро стала популярной после того, как женщина похвасталась своей роскошной жизнью.

Пара познакомилась во время учебы в Дубае Фото: mediadrumimages/@soudiofarabia

Богатая домохозяйка утверждает, что муж любит ее за требовательность к себе, и рассказывает о правилах взаимоотношений, которых они оба придерживаются, что и есть основой их счастливого брака.

Супруги не дружат ни с кем из представителей противоположного пола, делятся своими паролями и постоянно отслеживают местоположение друг друга по GPS.

"Люди всегда делают много предположений, поэтому мне нравится излагать суть дела. Мы с Джамалом ничего не скрываем друг от друга, общаемся открыто, у нас есть пароли друг друга. У нас всегда включена локация, когда мы в разлуке, чтобы мы знали, где находимся, у нас нет друзей противоположного пола. Я всегда одеваюсь скромно и всегда слежу за тем, чтобы все было идеально — прическа, ногти, макияж. Я всегда слежу за тем, чем я делюсь в социальных сетях, чтобы уважать Джамала и его семью, ведь у них закрытое сообщество", — рассказала Суди.

Суди из богатой семьи, она уже давно привыкла к деньгам Фото: mediadrumimages/@soudiofarabia

Издание отмечает, что некоторым людям нравится наблюдать за жизнью британки в сети, другие называют ее "золотоискательницей". Суди из богатой семьи, она уже давно привыкла к деньгам.

"Я всегда получаю поддержку от других женщин, которые радуются за меня и которым нравится мой образ жизни. Люди всегда комментируют и говорят, что живут благодаря моим покупкам и путешествиям. Меня также очень поддерживают другие женщины, особенно в Дубае, потому что им нравится видеть, что я покупаю и куда хожу есть. Я думаю, что я получаю много ненависти от людей только потому, что они завидуют или не понимают моих отношений и контента, который я делаю", — добавила она.

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