Цена вместо любви: жена мультимиллионера согласилась рожать за роскошные подарки (видео)

У Линды Андраде есть список вещей, которые она ожидает от своего богатого мужа, чтобы он купил ей на "случай беременности". Ни одна из них не кажется дешевой или обычной.

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23-летняя Линда Андраде вышла замуж за мультимиллионера Рикки Андраде и теперь проводит дни за покупками, рассказывая о своей гламурной жизни в Дубае в социальных сетях. Об этом пишет The Mirror.

Женщина, вышедшая замуж за мультимиллионера, утверждает, что согласилась родить ему детей только в обмен на роскошные подарки. Линда в настоящее время живет в Дубае со своим мужем Рикки, который заработал свое богатство как криптовалютный трейдер.

Однако пара познакомилась, когда Линде было всего 16 лет, а Рикки работал техником по мытью посуды. Сейчас уроженка Калифорнии проводит свои дни, покупая дизайнерские сумочки и документируя свою жизнь в TikTok.

В одном из последних видео Линда рассказала своим подписчикам, что они с Рикки пытаются завести ребенка, и что она согласилась на попытку забеременеть после того, как ей купили множество новых дорогих украшений и сумочек. Ролик набрал более 4,3 миллиона просмотров.

У женщины есть список вещей, которые она "ожидает" от мужа, чтобы он купил ей на "случай беременности", и ни одна из них не кажется дешевой. Первое, что пожелала Линда, — это новое кольцо с бриллиантом. Она сказала, что хочет "бриллиант того цвета, который соответствует полу ее ребенка", так что он будет либо розового, либо голубого цвета.

Пара познакомилась, когда Линде было всего 16 лет, а Рикки работал техником по мытью посуды Фото: lionlindaa/Instagram

В качестве подарка Линда ожидает новую недвижимость, возможно, новый особняк и квартира. Она также пошутила, что хочет получить эти новые дома, поскольку ей нужно пространство.

Жена миллионера назвала в качестве обязательного условия автомобиль Lamborghini и ярко-розовый сверкающий McLaren 720s, который может стоить в розницу более 300 000 долларов, а также новый G Wagon, который станет ее "маминым мобилем". Помимо автомобилей, Линда хочет, чтобы в ее честь была названа новая яхта.

Издание отмечает, что женщине также необходимо, чтобы розы доставлялись ей "каждый второй день", а "спа-салоны, массажи, баловство — каждый день".

Видео Линды вызвало неоднозначную реакцию у некоторых пользователей социальных сетей, которые раскритиковали список ее дорогих подарков.

"Представляете, у ребенка вместо любви цена", — написал один из зрителей.

Ранее Фокус сообщал, что 12-летняя школьница-миллионерша требует дорогие подарки. Пикси Роуз Кертис заработала целое состояние на продаже игрушек и смогла "уйти на пенсию в 11 лет". Школьница открыла бизнес по продаже спиннеров-фиджетов под названием Pixie's Fidgets, который в первый же месяц принес ей более 100 тысяч долларов.

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