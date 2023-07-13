Назвала маму "тупицей": 12-летняя школьница-миллионерша требует дорогие подарки (фото)

Пикси Роуз Кертис заработала целое состояние на продаже игрушек и смогла "уйти на пенсию в 11 лет". Школьница открыла бизнес по продаже спиннеров-фиджетов под названием Pixie's Fidgets, который в первый же месяц принес ей более 100 тысяч долларов.

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Рокси Яценко из Австралии, работающая в сфере PR, поделилась шокирующими сообщениями, в которых ее дочь-миллионерша Пикси Роуз Кертис называет ее "тупицей". Об этом пишет Daily Star.

Несмотря на то, что 12-летняя уже девочка заработала целое состояние, она по-прежнему желает получать дорогие подарки.

Пикси Роуз Кертис, заработав целое состояние на продаже игрушек, смогла "уйти на пенсию в 11 лет". Школьница открыла бизнес по продаже спиннеров-фиджетов под названием Pixie's Fidgets, который в первый же месяц принес ей более 100 тысяч долларов.

Несмотря на свое богатство, Пикси по-прежнему предъявляет длинный список требований к подаркам — и они не из дешевых. Мама Рокси Яценко поделилась требованиями своей дочери, выложив снимок их разговора. В сообщениях, опубликованных в Instagram, 43-летняя женщина показала, как ее дочь назвала ее "тупицей". Она спросила ребенка, что ей привезти из поездки в Лос-Анджелес.

Школьница открыла бизнес по продаже спиннеров-фиджетов под названием Pixie's Fidgets Фото: pixiecurtis/Instagram

"Итак, что я хочу: Тушь Glossier, стик Aquaphor, вероятно, будет в Target. Топ Go for Gold с коротким и длинным рукавом от Urban Outfitters. Спортивный костюм Aviator nation, и я все еще ищу, так что дайте мне второе спасибо", — написала ее дочь.

Ее мама ответила: "Поняла", а затем спросила Пикси, что такое стик Aquaphor. Хотя дочь неправильно написала название бренда, она прислала фотографию бальзама для губ, а затем назвала маму "тупицей".

"Это бальзам для губ. Тупица", — написала девочка.

Рокси Яценко поделилась требованиями своей дочери, выложив снимок их разговора Фото: коллаж Фокус

Ее мама, гуру в сфере PR, отнеслась к комментариям спокойно.

"Может быть, дело в твоем отличном произношении. Я все исправлю. Как обычно", — пошутила она.

На этом комментарии Пикси не закончились. Когда ее мама поделилась снимком, на котором она лежит у бассейна во время отпуска, Пикси снова написала о подарках.

"Нет времени на отдых. Отправляйся в магазин за моими вещами, спасибо", — сказала она.

Недавно девушка рассказала о том, каково это — быть ребенком-миллионером. Она является послом компании Mermade Hair и имеет более 100 тысяч подписчиков на своей странице в Instagram. Пикси является гордой владелицей автомобиля Mercedes Benz CI стоимостью 270 000 долларов, несмотря на то, что она еще слишком молода, чтобы садиться за руль.

Инвестиционный банкир Оливер Кертис, был осужден за инсайдерскую торговлю в 2016 году и вышел на свободу в 2017 году Фото: Wikipedia

Девочка заработала свое состояние еще до подросткового возраста, запустив свой бренд аксессуаров Pixie's Bows. Девочке помогла ее мама-гуру PR Рокси Яценко. Стоит отметить, что ее муж, бывший инвестиционный банкир Оливер Кертис, который был осужден за инсайдерскую торговлю в 2016 году и вышел на свободу в 2017 году.

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