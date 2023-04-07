"Я миллионерша в 11 лет": девочка из Австралии рассказала о своих дорогих покупках (видео)

Пикси Кертис далеко не самая обычная школьница. Юная предпринимательница забросила учебники и образование, заработав сотни тысяч фунтов на своем небольшом бизнесе по продаже игрушек. Вскоре она собирается уйти на "пенсию" и снова сосредоточиться на учебе.

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Пикси Кертис родом из Австралии, открыла свой независимый бизнес по продаже игрушек, который резко вырос в цене и быстро принес ей статус миллионерши. Она зарабатывает около 110 000 фунтов стерлингов (чуть более 5 млн гривен) в месяц. Девочка продемонстрировала свой роскошный образ жизни во время шопинга. Об этом сообщает The Mirror.

Ранее Пикси уже демонстрировала свое богатство. Еще до того, как научиться водить машину, она показала множество дорогих автомобилей. Среди них был и Mercedes Benz за 43 000 фунтов стерлингов (почти 2 млн гривен).

Теперь девочка поделилась роликом в Instagram, где у ее аккаунта более 136 000 подписчиков. Юная австралийка подробно описала свои покупки, которые варьировались от угг до дорогих свечей.

Еще до того, как научиться водить машину, она показывала множество дорогих автомобилей Фото: коллаж Фокус

"Итак, я только что совершила воскресный шопинг и собираюсь показать вам, что я купила. Прежде всего, из Мекки — я купила Too Faced Lip Injection Plumped, Mecca Bronzing Stick и Brazilian Crush в 39 оттенке от San De Janeiro, которые скоро будут сняты с производства. А для дома я купила две свечи Byredo, с запахами Tree House и Cotton Poplin. Я в восторге от этого!", — рассказала Пикси.

Приобретение девочки обошлось бы ей примерно в 200 фунтов стерлингов (чуть более 9 тысяч гривен) — свечи Byredo продаются в розницу по 64 фунта за штуку. Стильная обувь, которую приобрела малышка, обошлась ей в 155 фунтов стерлингов (чуть более 7 тысяч гривен).

Пикси заработала свое состояние еще до подросткового возраста, запустив свой бренд аксессуаров Pixie's Bows. Девочке помогла ее мама-гуру PR Рокси Яценко. Стоит отметить, что ее муж, бывший инвестиционный банкир Оливер Кертис, который был осужден за инсайдерскую торговлю в 2016 году и вышел на свободу в 2017 году.

Инвестиционный банкир Оливер Кертис, был осужден за инсайдерскую торговлю в 2016 году и вышел на свободу в 2017 году Фото: Wikipedia

Пополняя свое богатство, Пикси недавно запустила бизнес по производству спиннеров-фиджетов, который, по ее словам, приносит 110 000 фунтов стерлингов ежемесячно. Однако девочка готова вскоре приостановить свою предпринимательскую деятельность и сосредоточиться на образовании, где она снова сможет наслаждаться детством.

Ранее Фокус писал, что девочка в США внезапно поседела в 9 лет. Отец девушки Ральф Миолла обнаружил свой первый седой волос в 12 лет, а ее бабушка Энни Хоган, нашла свой в 14 лет.

Также сообщалось, что В США 5-летняя девочка взяла телефон мамы и потратила огромную сумму денег в интернете. Американка Джессика Нуньес не понимает, как ее ребенок смог найти нужные товары на Amazon. Однако любопытно, что еще за день до оформления заказа ее дочь говорила об этом.