Называли "бабушкой": девочка в США внезапно поседела в 9 лет (фото)

Отец девушки Ральф Миолла обнаружил свой первый седой волос в 12 лет, а ее бабушка Энни Хоган, нашла свой в 14 лет.

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25-ти летняя Зои Миолла из Вест-Хейвена, штат Коннектикут, Америка, начала седеть, когда ей было всего девять лет. Девушка отказалась от краски для волос и стала обладательницей серебристых локонов. Об этом сообщает The Mirror.

К 12 годам Зои поседела на 10 процентов. Повзрослев, она научилась принимать свой "уникальный" цвет.

Девушка чувствовала себя неуверенно из-за своего необычного окраса волос и хотела "слиться с толпой" после того, как ее дразнили и называли "бабушкой". Она красила волосы в течение следующих шести лет с помощью своей мамы, 51-летней Эйприл, но решила отказаться от краски в 18 лет, когда поступила в художественный колледж. В 21 год ее седые волосы отросли до длины плеч, и она смогла отрезать оставшиеся темные волосы ниже. Так Зои стала на 100 процентов седой.

"Я горжусь своими волосами. Я не всегда принимала их и чувствовала себя уверенно. Теперь это моя отличительная черта. Теперь я ее обожаю. Люди всегда думают, что они ненастоящие и крашеные. Они действительно думают, что я так часто крашу корни?", — говорит женщина.

Сейчас Зои любит свою уникальную внешность и шутит, что с бойфрендом, 32-летним Мэттом Гриффином, они "огонь и лед", поскольку у него "огненно-рыжие" волосы.

Отец девушки Ральф, владелец бизнеса, обнаружил свой первый седой волос в 12 лет, а ее бабушка Энни Хоган, 72 года, нашла свой в 14 лет Фото: коллаж Фокус

Отец девушки, 52-летний Ральф Миолла, впервые заметил седые волосы у дочери, когда ей было девять лет.

"Я помню этот момент как свои пять пальцев. Мой отец обнаружил седой волос и был вне себя. Он не мог понять что черт возьми происходит. Позже он всегда напоминал мне о том как прекрасна наша седина", — вспоминает Зои.

Издание отмечает, что отец девушки Ральф, владелец бизнеса, обнаружил свой первый седой волос в 12 лет, а ее бабушка Энни Хоган, 72 года, нашла свой в 14 лет.

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