"Мне что-то подсказало": в США женщина сорвала джекпот, доверившись внутреннему голосу

Американка Венди Хестер шла в супермаркет за продуктами, когда ее остановил "голос в голове" и посоветовал приобрести победный лотерейный билет. Теперь женщина может купить дом и погасить кредит.

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Венди Хестер из Северной Каролины купила лотерейный билет после того, как внутренний голос сказал ей сделать это, выиграла £820 000 (почти 37 млн гривен). Об этом сообщает The Sun.

Женщина купила мгновенный билет VIP Platinum стоимостью 8 фунтов стерлингов по дороге в супермаркет. Дома она стерла защитный слой и увидела, что сорвала джекпот.

"Что-то подсказало мне купить его, и я купила. Мне кажется, это просто должно было случиться. Я просто смотрела на него и думала, что этого не может быть. Но это было правильно", — рассказала Венди Хестер.

Счастливая победительница тут же позвонила своему мужу, чтобы поделиться радостной новостью.

"Я только что выиграла миллион долларов. Это мечта. Мы наконец-то сможем купить свой собственный дом", — сказала женщина своему супругу.

Свой выигрыш пара забрала в штаб-квартире лотереи Северной Каролины в городе Роли Фото: Newsflash

Семейная пара планирует не только приобрести новый дом, но и погасить кредит за автомобиль, который выплачивает Венди. Свой выигрыш она забрала в штаб-квартире лотереи Северной Каролины в городе Роли.

Как сообщается, женщина выбрала единовременную выплату после того, как ей предложили получить сразу 493 896 фунтов стерлингов, а остальную часть выплачивать по 41 324 фунтов стерлингов в течение 20 лет. После уплаты налогов штата и федеральных налогов Венди Хестер стала богаче на 353 331 фунт стерлингов (почти 16 млн гривен).

Ранее Фокус писал, что мужчина выиграл в лотерею 132 млн, но не смог забрать деньги. Менеджер по закупкам Мартин Тотт из Уотфорда и его жена Кей поняли, что победили только через шесть месяцев после того, как были названы выигрышные номера.

Также сообщалось, что блогер случайно съел шоколадное яйцо за 12 тысяч долларов. Адам Дэвис из британского города Севенокс, графство Кент, признался, что был слишком голоден и не заметил, что держал в руках призовую конфету.