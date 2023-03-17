"Мені щось підказало": у США жінка зірвала джекпот, довірившись внутрішньому голосу

Американка Венді Гестер йшла до супермаркету за продуктами, коли її зупинив "голос у голові" та порадив придбати переможний лотерейний квиток. Тепер жінка може купити будинок та погасити кредит.

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Венді Гестер із Північної Кароліни купила лотерейний квиток після того, як внутрішній голос сказав їй зробити це, виграла £820 000 (майже 37 млн. гривень). Про це повідомляє The Sun.

Жінка купила миттєвий квиток VIP Platinum вартістю 8 фунтів стерлінгів дорогою до супермаркету. Вдома вона стерла захисний шар та побачила, що зірвала джекпот.

"Щось підказало мені купити його, і я купила. Мені здається, це просто мало статися. Я просто дивилася на нього і думала, що цього не може бути. Але це було правильно", — розповіла Венді Гестер.

Щаслива переможниця одразу зателефонувала своєму чоловікові, щоби поділитися радісною новиною.

"Я щойно виграла мільйон доларів. Це мрія. Ми нарешті зможемо купити свій власний будинок", — сказала жінка своєму чоловікові.

Свій виграш пара забрала у штаб-квартирі лотереї Північної Кароліни у місті Ролі Фото: иисус

Сімейна пара планує не лише придбати новий будинок, а й погасити кредит за автомобіль, який виплачує Венді. Свій виграш вона забрала у штаб-квартирі лотереї Північної Кароліни у місті Ролі.

Як повідомляється, жінка обрала одноразову виплату після того, як їй запропонували отримати одразу 493 896 фунтів стерлінгів, а решту виплачувати по 41 324 фунтів стерлінгів протягом 20 років. Після сплати податків штату та федеральних податків Венді Гестер стала багатшою на 353 331 фунт стерлінгів (майже 16 млн гривень).

Раніше Фокус писав, що чоловік виграв у лотерею 132 млн, але не зміг забрати гроші. Менеджер із закупівель Мартін Тотт з Вотфорда та його дружина Кей зрозуміли, що перемогли лише через шість місяців після того, як було названо виграшні номери.

Також повідомлялося, що блогер випадково з'їв шоколадне яйце за 12 тисяч доларів. Адам Девіс із британського міста Севенокс, графство Кент, зізнався, що був надто голодним і не помітив, що тримав у руках призову цукерку.