Пізно схаменувся: блогер випадково з'їв шоколадне яйце за 12 тисяч доларів (відео)

Адам Девіс із британського міста Севенокс, графство Кент, зізнався, що був надто голодним і не помітив, що тримав у руках призову цукерку.

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Блогер із Великобританії, Адам Девіс, випадково з'їв шоколадну цукерку у формі великоднього яйця, яка коштує 12 тисяч доларів. Відео, що показує цей кумедний випадок, було опубліковано на його каналі YouTube.

Під час зйомки ролика в автомобілі Девіс їв шоколадне яйце Cadbury Creme Egg. Після того, як блогер виклав відео, глядачі помітили, що забарвлення цукерки вказує на її призовий статус.

Виявилося, що компанія Cadbury запустила акцію, в межах якої випустила лише 280 яєць, зроблених із молочного та білого шоколаду. Власники таких яєць могли виграти 12 тисяч доларів (440 тисяч гривень).

Чоловік не помітив різниці у смаку між цією призовою цукеркою та іншими звичайними Фото: Cadbury

Сам Девіс зізнався, що був дуже голодним і не звернув уваги на цукерку, яку з'їв. Він також заявив, що не помітив жодної різниці у смаку між цією цукеркою та іншими звичайними яйцями Cadbury Creme Egg.

"Я не надто засмучуюсь через те, що з'їв її. Хто ще може похвалитися тим, що з'їв таку суму за 30 секунд. Гроші приходять і йдуть, а історія про епічний провал залишиться на все життя", — розповів британець.

Чоловік зазначив, що отримати гроші було б непогано. Девіс попросив Cadbury виплатити йому частину призових коштів, проте поки що він не отримав відповіді.

Девіс попросив Cadbury виплатити йому частину призових коштів, проте поки що він не отримав відповіді

Раніше Фокус писав, що будинок сімейної пари з Великобританії перетворився на величезний вулик. Подружжя за чотири тижні прибрали 20 великих пакетів для сміття з медом, щоб не платити 10 000 фунтів стерлінгів фахівцям. Рой бджіл налетів на них, щоб спробувати забрати мед собі, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Також повідомлялося, що пенсіонер дивом вижив у сніговому завалі, харчуючись снігом та цукерками. 81-річний Джеррі Журе на шість днів опинився у сніговій пастці після того, як його автомобіль з'їхав з дороги під час снігового шторму в горах Каліфорнії минулого місяця.