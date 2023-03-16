Поздно спохватился: блогер случайно съел шоколадное яйцо за 12 тысяч долларов (видео)

Адам Дэвис из британского города Севенокс, графство Кент, признался, что был слишком голоден и не заметил, что держал в руках призовую конфету.

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Блогер из Великобритании, Адам Дэвис, случайно съел шоколадную конфету в форме пасхального яйца, которая стоит 12 тысяч долларов. Видео, показывающее этот забавный случай, было опубликовано на его YouTube канале.

Во время съемки ролика в автомобиле Дэвис ел шоколадное яйцо Cadbury Creme Egg. После того, как блогер выложил видео, зрители заметили, что окрас конфеты указывает на ее призовой статус.

Оказалось, что компания Cadbury запустила акцию, в рамках которой выпустила всего 280 яиц, сделанных из молочного и белого шоколада. Обладатели таких яиц могли выиграть 12 тысяч долларов (440 тысяч гривен).

Мужчина не заметил разницы во вкусе между этой призовой конфетой и другими обычными Фото: Cadbury

Сам Дэвис признался, что был очень голоден и не обратил внимания на конфету, которую съел. Он также заявил, что не заметил никакой разницы во вкусе между этой конфетой и другими обычными яйцами Cadbury Creme Egg.

"Я не слишком расстраиваюсь из-за того, что съел ее. Кто еще может похвастаться тем, что съел такую сумму за 30 секунд. Деньги приходят и уходят, а история об эпическом провале останется на всю жизнь.", — рассказал британец.

Мужчина отметил, что получить деньги было бы неплохо. Дэвис попросил Cadbury выплатить ему часть призовых средств, однако пока он не получил ответа.

Дэвис попросил Cadbury выплатить ему часть призовых средств, однако пока он не получил ответа

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