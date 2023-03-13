Мед начал стекать по стенам: дом семейной пары превратился в огромный улей (фото)

Семейная пара из Великобритании за четыре недели убрала 20 больших мусорных пакетов с медом, что бы не платить 10 000 фунтов стерлингов специалистам. Рой пчел налетел на них, чтобы попытаться забрать мед себе, но, к счастью, никто не пострадал.

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В городе Фолкстон, в английском графстве Кент, 41-летняя Кейт Демпси и ее 42-летний муж Эндрю обнаружили гигантский улей в своем доме только тогда, когда мед начал стекать по стенам. Об этом сообщает Daily Star.

Женщина рассказала, что сначала на стенах появились темные пятна. Она думала, что это обычная сырость, но когда в доме начал распространяться сладкий запах она решила отыскать настоящую причину.

"Мы решили поднять половицы и посмотреть, что там происходит. Мы нашли старый улей, он почти превратился в компост, из него вылетело множество мотыльков. Мы начали вытаскивать все больше и больше, казалось, что этому не будет конца, это было совершенно отвратительно", — вспоминает Кейт.

Сорвав пол в своем доме супружеская пара обнаружила невероятное — все пространство было забито двухметровыми сотами и литрами меда.

"Мы никогда не видели ничего подобного. Сам объем улья был огромен. Мы продолжали срезать половицы, и все больше и больше сот появлялось. Это была такая сладкая вонь. Казалось, будто мы чувствовали этот отвратительный запах целую вечность", — призналась Кейт.

За четыре недели пара убрала 20 мешков с медом Фото: коллаж Фокус

Семье был выставлен счет на 10 000 фунтов стерлингов за удаление улья и всего меда, поэтому пара и их друзья надели резиновые перчатки и за четыре недели убрали 20 мешков с медом. Но все оказалось не так просто. Рой пчел налетел на них, чтобы попытаться забрать мед себе, но, к счастью, никто не пострадал.

Ранее Фокус писал, что британский миллионер продал "мужскую пещеру развлечений" всего за 1 фунт. 70-летний бухгалтер Грэм Уилдин построил пристройку площадью 10 000 кв. футов к своему дому в 2014 году. Сделал это мужчина без надлежащего разрешения о строительстве от городского совета, что привело к затяжным судебным тяжбам.

Также сообщалось, что мужчина уверен, что раскрыл самую большую тайну НЛО в Британии. Саймон Холланд является ведущим экспертом по уфологии в Шотландии. Он считает, что частный проект крупной английской военной компании мог включать ромбовидный корабль, который сопровождали частные истребители Harrier.