Настоящий рай: британский миллионер продал "мужскую пещеру развлечений" всего за 1 фунт

70-летний бухгалтер Грэм Уилдин построил пристройку площадью 10 000 кв. футов к своему дому в 2014 году. Сделал это мужчина без надлежащего разрешения о строительстве от городского совета, что привело к затяжным судебным тяжбам.

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Британский миллионер, который незаконно создал "лучшую в Британии мужскую пещеру", во время судебного процесса рассказал, что продал ее таинственному "мексиканскому джентльмену" за 1 фунт стерлингов. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина заявил, что ему надоели споры и судебные тяжбы после того, как он отсидел шесть недель в тюрьме за неоднократный отказ снести свою постройку.

Он построил огромную пристройку площадью 10 000 кв. футов к задней части своего дома в городке Сайренсестер, графство Глостершир, в 2014 году, не обращаясь за разрешением на строительство к местному совету.

Внутри развлекательного комплекса есть бар, боулинг, кинотеатр и даже казино.

[ + – ] За отказ снести свою постройку миллионер отсидел шесть недель в тюрьме Фото: SWNS

В среду Уилдин проиграл свою последнюю судебную тяжбу после того, как трое судей Высокого суда заявили, что решение посадить его в тюрьму за неповиновение судебному предписанию было правильным. Ему дали 18 недель со дня освобождения из тюрьмы, чтобы выполнить предыдущее постановление о том, чтобы сделать "мужскую пещеру" непригодной для использования.

В Апелляционном суде миллионер рассказал, что продал комплекс мексиканцу всего за 1 фунт стерлингов и предоставил документы земельного кадастра, подтверждающие, что он больше не является законным владельцем. Он также утверждал, что комплекс был законсервирован, а большая часть содержимого перешла к другим членам семьи.

[ + – ] В 2014 году Уилдин построил пристройку площадью 10 000 кв. футов к задней части своего дома Фото: SWNS

Уилдин впервые вызвал волну возмущение среди своих соседей, когда в 2014 году выяснилось, что он провел работы без необходимого разрешения на строительство. Во время судебных заседаний мужчина утверждал, что снос роскошного развлекательного комплекса разорит его и заставит уволить 40 сотрудников.

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