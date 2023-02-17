Стильный и роскошный. В Голливуде продают бывший особняк Мадонны

Имение, построенное в начале прошлого века, выставили на продажу за 21 миллион долларов.

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В Голливуде продают бывший особняк Мадонны. Это на редкость красивое старинное здание, построенное в 1920-х годах в духе "золотого века Голливуда". Об этом пишет WSJ.

Бывший особняк Мадонны на Голливудских холмах носит название Кастильо-дель-Ларго. Оно было спроектировано известным архитектором Джоном Деларио. Считается, что это одно из первых звездных имений, построенных в Голливуде, который тогда еще назвался "Голливуд-ленд", и определивших облик этого района звезд.

Мадонна купила этот дом в 1993 году, но прожила в нем только три года. Тогда дом ей стоил только пять миллионов долларов. Но на обстановку и предметы искусства, например на картину из Версаля, она потратила целое состояние. Сейчас дом принадлежит модельеру Леону Максу, который переезжает в Лондон, и потому продает дом. Но у него богатая история. В 1930-х известный гангстер Багси Сигел, любовник кинодивы Джин Харлоу устроил здесь игорный дом и закатывал шикарные вечеринки у бассейна. Также здесь снимали несколько сцен фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз".

Фото: Carolwood Estates Фото: Carolwood Estates Фото: Carolwood Estates Фото: Carolwood Estates

Сейчас резиденция считается местной достопримечательностью. Она расположена на вершине живописного хребта.

Дом украшают две башни, с каждой из которых открывается шикарный вид на легендарный знак "Голливуд" с высоты птичьего полета. Расположенный на участке в три акра, похожий на замок участок окружен пышными лужайками, розариями, цитрусовыми деревьями и изобилием фонтанов. На территории также есть сверкающий плавательный бассейн, открытый камин, гараж на две машины и сказочный центральный двор, заплетенный глицинией.

В доме девять спален и шесть ванных комнат. Внутри есть масса архитектурных деталей из прошлого века: кессонные потолки, терракотовые полы, замысловатая плитка, скульптурные арки и украшения из кованого железа. Винтажный лифт с деревянными панелями и библиотека являются одними из самых примечательных особенностей дома.

Главную столовую украшает потолок в виде золотых пчелиных сот, а в подвале есть винный погреб.

Напомним, недавно Мадонна появилась на церемонии "Грэмми" и поразила поклонников, изменившейся внешностью.