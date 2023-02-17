Стильний і розкішний. У Голлівуді продають колишній маєток Мадонни

Маєток, збудований на початку минулого століття, виставили на продаж за 21 мільйон доларів.

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У Голлівуді продають колишній маєток Мадонни. Це надзвичайно красива старовинна будівля, побудована в 1920-х роках у дусі "золотого століття Голлівуду". Про це пише WSJ.

Колишній маєток Мадонни на Голлівудських пагорбах називається Кастільйо-дель-Ларго. Він був спроєктований відомим архітектором Джоном Деларіо. Вважається, що це один із перших зіркових маєтків, які були побудовані в Голлівуді, який тоді ще назвався "Голлівуд-ленд", і визначили вигляд цього району зірок.

Мадонна купила цей будинок у 1993 році, але прожила в ньому лише три роки. Тоді будинок їй коштував лише п'ять мільйонів доларів. Але на обстановку та предмети мистецтва, наприклад, на картину з Версаля, вона витратила цілий статок. Наразі будинок належить модельєру Леону Максу, який переїжджає в Лондона, і тому продає будинок. Але він має багату історію. У 1930-х відомий гангстер Багсі Сігел, коханець кінодіви Джин Харлоу, влаштував тут гральний будинок і влаштовував шикарні вечірки біля басейну. Також тут знімали кілька сцен фільму "Поліцейський із Беверлі-Хіллз".

Фото: Carolwood Estates Фото: Carolwood Estates Фото: Carolwood Estates Фото: Carolwood Estates

Наразі резиденція вважається місцевою пам'яткою. Вона розташована на вершині мальовничого хребта.

Будинок прикрашають дві вежі, з кожної з яких відкривається шикарний краєвид на легендарний знак "Голлівуд" із висоти пташиного польоту. Розташована на ділянці в три акри, схожа на замок ділянка оточена пишними галявинами, розаріями, цитрусовими деревами та низкою фонтанів. На території також є блискучий басейн, відкритий камін, гараж на дві машини та казковий центральний двір, заплетений гліцинією.

У будинку дев'ять спалень і шість ванних кімнат. Усередині є маса архітектурних деталей із минулого століття: кесонні стелі, теракотова підлога, хитромудра плитка, скульптурні арки та прикраси з кованого заліза. Вінтажний ліфт із дерев'яними панелями та бібліотека є одними з найвизначніших особливостей будинку.

Головну їдальню прикрашає стеля у вигляді золотих бджолиних стільників, а в підвалі є винний льох.

Нагадаємо, нещодавно Мадонна з'явилася на церемонії "Греммі" та вразила шанувальників зміною зовнішності.