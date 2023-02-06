Мадонна зненацька з'явилася на "Греммі" в образі домінатрікс

Фанати не впізнали 64-річну поп-діву, заявивши, що вона переборщила з пластичними операціями.

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Мадонна несподівано з'явилася як ведуча 65-ої щорічної премії "Греммі" в Лос-Анджелесі цієї неділі. Вона представила Сема Сміта та Кім Петрас, коли вони готувалися заспівати свій хіт Unholy, який отримав "Греммі" за найкраще поп-виконання дуетом або гуртом під час церемонії. Проте фанати не впізнали 64-річну співачку, сказавши, що вона надто змінилася. Про це пише Daily Mail.

Мадонна, яка нещодавно оголосила про свій концертний тур The Celebration Tour, відправила зворушливе послання "всім маленьким бунтарям" і заявила, що їх "безстрашність не залишається непоміченою".

[ + – ] Мадонна на церемонії "Греммі"

Сама співачка є володаркою семи премій "Греммі". І на церемонії вона була у незвично скромному, але водночас провокаційному вбранні.

Закритий костюм із довгою спідницею вона доповнила туфлями на дуже високій платформі та стеком для БДСМ, яким вона постійно поплескувала себе по долоні.

Втім, шанувальники поп-діви зазначили, що вона дуже відрізняється від своїх ретельно відредагованих фото в Instagram, і навіть заявили, що вона стала "невпізнанною".

[ + – ] Мадонна на церемонії "Греммі" Фото: Getty Images

Нагадаємо, концертний тур Мадонни The Celebration Tour має відзначити 40-річчя її роботи у музичній індустрії. Концерти мають розпочатися у Північній Америці в липні цього року, та пройти у 35 містах.

В офіційному пресрелізі Мадонна заявила: "Я дуже рада вивчити якомога більше пісень, сподіваючись подарувати моїм шанувальникам шоу, на яке вони чекали".

Нагадаємо, нещодавно Мадонна хоч й із запізненням, але підтримала модний тренд, і повторила культовий танець Венздей Аддамс із гучного серіалу від Netflix.