64-річна Мадонна повторила культовий танець Венздей Аддамс (відео)

У ролику зірка постала з рудим волоссям та у доволі відвертому темному корсеті.

Related video

64-річна американська співачка Мадонна повторила культовий танець Венздей Аддамс із нашумілого серіалу від Netflix. Роликом епатажна зірка поділилася у своєму TikTok.

Втім, знаменитість представила своє бачення популярного танцю. Спочатку Мадонна станцювала під пісню з оригінального серіалу Тіма Бертона, а після цього увімкнула новітню версію під композицію Леді Гаги "Bloody Mary" — пісню, яку найчастіше шукали за допомогою додатку Shazam.

У ролику 64-річна Мадонна постала з рудим волоссям та у доволі відвертому темному корсеті.

[ + – ] Мадонна

Серіал про життя дитини-підлітка Мортіші та Гомера Аддамсів став надзвичайно популярним у мережі, а танець Венздей почали повторювати тисячі фанатів картини. Популярності рухи із серіалу отримали під пісню Леді Гаги, хоча в оригіналі звучить зовсім інша композиція.

Втім, через певний час і сама Леді Гага станцювала вже культові рухи під свою ж пісню.

Зазначимо, що очікується другий сезон нашумілої картини.

Нагадаємо, 26-річна донька Мадонни продемонструвала дуже відверту сукню із суцільних вирізів.

Також Фокус писав про скасування зйомок біографічного фільму про життя Мадонни.